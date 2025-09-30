Anand Rathi vs Solarworld किसकी लिस्टिंग ने किया निवेशकों को खुश, कितना मिला रिटर्न?; यहां जानें सब कुछ

किसी भी आईपीओ से कितना रिटर्न मिला है ये उसकी लिस्टिंग से ही पता चलता है। आज प्राइमरी मार्केट के दो बड़े आईपीओ Anand Rathi और Solarworld Energy की लिस्टिंग हुई है। दोनों की लिस्टिंग से निवेशकों को अच्छा मुनाफा मिला है। आज हम जानेंगे कि किसकी लिस्टिंग ने निवेशकों को ज्यादा रिटर्न दिया।

नई दिल्ली। आज प्राइमरी मार्केट के दो बड़े आईपीओ Anand Rathi और Solarworld Energy की लिस्टिंग हुई है। अच्छी बात ये रही कि दोनों कि पॉजिटिव लिस्टिंग हुई है। इस लेख के माध्यम से जानेंगे कि किसकी लिस्टिंग ने निवेशकों को ज्यादा रिटर्न दिया और अभी इसका शेयर प्राइस क्या चल रहा है?

सबसे पहले लिस्टिंग से होने वाले मुनाफे की बात कर लेते हैं। किसने दिया ज्यादा रिटर्न? कंपनी कितने पर हुआ लिस्ट Solarworld Energy 388.50 रुपये (10.68%) Anand Rathi 432 रुपये (4.35%) ऊपर दी गई टेबल से समझ सकते हैं कि आनंद राठी से ज्यादा सोलर वर्ल्ड एनर्जी की लिस्टिंग से मुनाफा हुआ है। सोलर वर्ल्ड एनर्जी की लिस्टिंग 388.50 रुपये प्रति शेयर पर हुई है। इससे निवेशकों को 37.50 रुपये प्रति शेयर का लाभ मिला है। इसका इश्यू प्राइस 351 रुपये प्रति शेयर का था।

वहीं अगर आनंद राठी की बात करें तो इसकी लिस्टिंग 432 रुपये प्रति शेयर पर हुई है। हालांकि इससे महज 4.35 फीसदी का मुनाफा हुआ है। ये 18 रुपये प्रति शेयर के मुनाफे पर लिस्ट हुआ है। अब जानते हैं कि इन दोनों की लिस्टिंग से कुल मुनाफा कितना हुआ है। कुल मुनाफा कितना हुआ? Anand Rathi- इसका लॉट साइज 36 शेयर्स का है। इस हिसाब से निवेशकों को इसमें 14,904 रुपये लगाने पड़े।

ऐसे ही सोलर वर्ल्ड एनर्जी का लॉट साइज 42 शेयर्स का है। इसका अर्थ है कि इसे खरीदने के लिए 14,742 रुपये निवेश करने पड़े। Solarworld Energy Solution IPO बेसिक डिटेल प्राइस बैंड- 333 रुपये से 351 रुपये

लॉट साइज- 42 इक्विटी शेयर्स इस आईपीओ को खरीदने के लिए निवेशकों को 14,742 रुपये खर्च करने होंगे। इस आईपीओ का लॉट साइज 42 शेयर्स का है। इसका प्राइस बैंड 333 रुपये से 351 रुपये दर्ज किया गया है। इसका इश्यू प्राइस 351 रुपये का होगा। 52 रुपये जीएमपी के हिसाब से इसका लिस्टिंग प्राइस 403 रुपये प्रति शेयर हो सकता है।

कंपनी 4400 मिलियन फ्रेश इश्यू और 500 मिलियन ऑफर फॉर सेल के तहत शेयर्स जारी करने वाली है। Anand Rathi IPO बेसिक डिटेल्स प्राइस बैंड- 393 रुपये से 414 रुपये

लॉट साइज- 36 शेयर्स इस आईपीओ का प्राइस बैंड 393 रुपये से 414 रुपये है। इसका लॉट साइज 36 शेयर्स का है। इस आईपीओ को खरीदने के लिए 14,904 रुपये खर्च करने होंगे। 45 रुपये जीएमपी के हिसाब से इस आईपीओ का लिस्टिंग प्राइस 459 रुपये का हो सकता है।