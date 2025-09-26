आनंद राठी शेयर IPO शेयरों का आज हो रहा अलॉटमेंट, आपको मिला या नहीं? ऐसे करें चेक

नई दिल्ली। आनंद राठी शेयर और स्टॉक ब्रोकर्स IPO (Anand Rathi IPO allotment) का शेयर अलॉटमेंट आज, 26 सितंबर को दिया जा सकता है। IPO आवेदक BSE और NSE के साथ-साथ इसके रजिस्ट्रार की आधिकारिक साइट पर अपने अलॉटमेंट की स्टेटस की जांच कर सकते हैं।

इन्वेस्टरगेन के आंकड़ों के अनुसार, लिस्टिंग से पहले, आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स के नॉन-लिस्टेड शेयर IPO प्राइस से 9 फीसदी से अधिक ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) पर कारोबार कर रहे थे। IPO वॉच के अनुसार, कंपनी के शेयर IPO प्राइस से 8.45 फीसदी GMP पर कारोबार कर रहे थे।

ब्रोकिंग फर्म के 745 करोड़ रुपये के पहले IPO में तीन दिनों की बोली के दौरान निवेशकों का अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। 23 सितंबर से 25 सितंबर के बीच इसे करीब 21 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।

IPO आवेदक अपने आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स IPO अलॉटमेंट की स्टेटस रजिस्ट्रार, एमयूएफजी इंटाइम इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। यह स्टेटस स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध होगी।

MUFG इनटाइम इंडिया पर अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करें?

स्टेप 1 : आधिकारिक रजिस्ट्रार का लिंक खोलें: (https://in.mpms.mufg.com/Initial_Offer/public-issues.html)

स्टेप 2 : ड्रॉपडाउन मेनू से कंपनी का चयन करें।

स्टेप 3 : पैन, आवेदन संख्या या डीपी क्लाइंट आईडी जैसी जानकारी भरें।

स्टेप 4 : 'सबमिट' बटन दबाएं

स्टेप 5 : इसके बाद आपका अलॉटमेंट स्टेटस विंडो में दिखाने लगेगा।

आनंद राठी शेयर और स्टॉक ब्रोकर्स IPO: NSE पर अलॉटमेंट स्टेटस कैसे देखें?

स्टेप 1 : इस सीधे लिंक (https://www.nseindia.com/products/dynaContent/equities/ipos/ipo_login.jsp) पर क्लिक करके NSE की वेबसाइट खोलें।

स्टेप 2 : इक्विटी और एसएमई IPO बोली विवरण का चयन करके 'आनंद राठी शेयर और स्टॉक ब्रोकर्स' कंपनी का चयन करें।

स्टेप 3 : कंपनी का लोगो चुनने के बाद IPO आवेदन संख्या या पैन विवरण जैसे आवश्यक विवरण भरें।

स्टेप 4 : 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5 : अलॉटमेंट स्टेटस विंडो में दिखाई जाएगी।

आनंद राठी शेयर और स्टॉक ब्रोकर्स IPO: BSE पर अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करें?

स्टेप 1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की वेबसाइट खोलें।

स्टेप 2: 'निवेशक' विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 3: 'निवेशक सेवाएं' ड्रॉपडाउन पर, 'जारी आवेदन के स्टेटस' पर क्लिक करें।

स्टेप 4: 'एप्लिकेशन स्टेटस चेक' पर क्लिक करें।

स्टेप 5: इश्यू प्रकार में इक्विटी का चयन करें।

स्टेप 6: 'इश्यू का नाम' सहित आवश्यक विवरण भरें।

स्टेप 7: पैन नंबर दर्ज करें और स्टेटस देखने के लिए 'खोज' पर क्लिक करें।

कंपनी के शेयर 30 सितंबर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाले हैं। सार्वजनिक निर्गम का आधा हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए, 35 फीसदी खुदरा निवेशकों के लिए और शेष 15 फीसदी गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित था।

"IPO से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

(डिस्क्लेमर: यहां IPO को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)