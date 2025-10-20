Language
    Amazon Cloud Outage: दिवाली पर अमेजन क्लाउड सर्विस AWS डाउन, प्राइम से लेकर स्नैपचैट तक सब हुआ ठप्प; शेयर भी गिरे

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 04:22 PM (IST)

    Amazon Cloud Outage: अमेजन की क्लाउड सेवा AWS में खराबी आने से कई वेबसाइट और ऐप्स प्रभावित हुए, जिनमें फोर्टनाइट और स्नैपचैट शामिल हैं। इस समस्या के कारण अमेजन के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई। AWS के इंजीनियर समस्या को ठीक करने में लगे हैं।

    नई दिल्ली। Amazon Cloud Outage:अमेजन की क्लाउड सेवा इकाई AWS में सोमवार को डाउन हो गई। इसमें आई दिक्कत से दुनिया भर की कई कंपनियों के लिए कनेक्टिविटी संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गईं तथा फोर्टनाइट और स्नैपचैट सहित कई लोकप्रिय वेबसाइटों और ऐप की सेवाएं बाधित हो गईं। एक से एक बड़ी वेबसाइट और ऐप्स जो AWS से क्लाउड सर्विस ले रहे हैं उसमें दिक्कत आ रही है। इस बाधा की वजह से अमेजन के शेयरों भी गिरावट दर्ज की गई है। प्री मार्केट में अमेजन के शेयर 0.3 फीसदी तक फिसले।
     
    आउटेज के बावजूद, अमेजन (AMZN) का शेयर अपेक्षाकृत स्थिर रहा। 20 अक्टूबर को बाज4र बंद होने पर, शेयर $213.04 पर थे, जो उस दिन के लिए 0.68% की गिरावट थी। 21 अक्टूबर को बाजार-पूर्व कारोबार में मामूली वृद्धि देखी गई और यह $212.27 पर पहु्च गया। विश्लेषकों का कहना है कि इस रुकावट का शेयर पर तत्काल सीमित प्रभाव पड़ा, जो AWS की मजबूती में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। पिछली तिमाही में AWS ने लगभग 17.5% की वृद्धि में योगदान दिया, जो अमेजन की समग्र लाभप्रदता में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

    AWS Outage की वजह से इन प्लेटफार्म में आई दिक्कत

    • पर्प्लेक्सिटी AI

    • स्नैपचैट
    • अमेजन एलेक्सा
    • रिंग सिक्योरिटी
    • रोबॉक्स
    • अमेज़न प्राइम वीडियो
    • फ़ोर्टनाइट / एपिक गेम्स स्टोर
    • मैकडॉनल्ड्स ऐप
    • एपिक गेम्स इन्फ्रास्ट्रक्चर
    • वेनमो
    • चाइम
    • ब्लिंक
    • स्पेक्ट्रम
    • टी-मोबाइल
    • सिग्नल
    • रेडिट
    • स्टीम
    • कॉइनबेस

    कंपनी ने की AWS Outage की पुष्टि

    AWS ने पुष्टि की है कि यह समस्या मुख्य रूप से US-EAST-1 क्षेत्र में हो रही है, लेकिन इसके प्रभाव दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। कंपनी विभिन्न सेवाओं में बढ़ती त्रुटियों और देरी के कारणों की सक्रिय रूप से जाँच कर रही है। अभी तक, कोई आधिकारिक कारण या समाधान का अनुमानित समय नहीं बताया गया है। AWS ने वादा किया है कि नई जानकारी उपलब्ध होने पर वह हर 45 मिनट में या उससे पहले अपडेट प्रदान करेगा।

    इंटरनेट सेवाओं की निगरानी करने वाले प्लेटफॉर्म डाउन डिटेक्टर ने कहा कि अमेजन की अपनी शॉपिंग वेबसाइट, प्राइम वीडियो और एलेक्सा, सभी में समस्याएं आईं। AWS ने कहा, "इंजीनियरों को तुरंत काम पर लगा दिया गया और वे समस्या को कम करने और मूल कारण को पूरी तरह से समझने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।"

    दुनियाभर के यूजर्स को आई रही है दिक्कत

    AWS Outage के कारण दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं तक पहुँचने में कठिनाई हो रही है, कुछ सेवाएँ पूरी तरह से अनुपलब्ध या अस्थिर हैं। उदाहरण के लिए, Perplexity ने पुष्टि की है कि AWS के बुनियादी ढाँचे में समस्याओं के कारण उसकी सेवा ऑफ़लाइन है, और Alexa डिवाइस उपयोगकर्ताओं ने प्रतिक्रिया न देने की सूचना दी है।

    शेयरों पर पड़ रहा है असर

    इस व्यवधान का व्यवसायों और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के दैनिक कार्यों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन अमेजन के शेयर मूल्य पर इसका प्रभाव फिलहाल न्यूनतम गिरे है। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष की शुरुआत से ही, अमेजन का शेयर नैस्डैक 100 और एसएंडपी 500 जैसे प्रमुख बाजार सूचकांकों से पिछड़ रहा है। जहां इन सूचकांकों में लगभग 15% से 20% तक की वृद्धि हुई है, वहीं अमेजन के शेयरों में कई प्रतिशत की गिरावट आई है। इसके बावजूद, निवेशक सतर्क रूप से आशावादी बने हुए हैं और गुरुवार को आने वाली कंपनी की तिमाही आय रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो शेयर की भविष्य की दिशा के लिए निर्णायक हो सकती है।
     