boAt वाले अमन गुप्ता की कंपनी में IPO से पहले हुआ बड़ा फेरबदल, किसको मिली क्या-क्या जिम्मेदारी

बोट (Boat) की मूल कंपनी इमेजिन मार्केटिंग के को-फाउंडर समीर मेहता ने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। वे अब कार्यकारी निदेशक बनेंगे। गौरव नैयर नए सीईओ होंगे। कंपनी आईपीओ की तैयारी कर रही है। अमन गुप्ता बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक की भूमिका में आएंगे। सेबी ने बोट के आईपीओ को मंजूरी दे दी है जिसका मूल्यांकन 13000 करोड़ रुपये है। यह सार्वजनिक होने का दूसरा प्रयास है।

नई दिल्ली। बोट (boAt) की पेरेंट कंपनी इमेजिन मार्केटिंग के को-फाउंडर और CEO समीर मेहता ने टॉप पद से इस्तीफा दे दिया है। अब वे योजनाबद्ध सार्वजनिक बाजार में पदार्पण से पहले कार्यकारी निदेशक बन जाएंगे। जुलाई 2023 में बोर्ड के अध्यक्ष विवेक गंभीर के पद छोड़ने के बाद मेहता सीईओ बने। वहीं बोट के को-फाउंडर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर (COO) अमन गुप्ता कंपनी के बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक की भूमिका में आएंगे।

समीर मेहता की जगह कौन लेगा? कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) गौरव नैयर, जिन्हें अक्टूबर 2022 में ही बैन एंड कंपनी से नियुक्त किया गया था, को शीर्ष पद पर पदोन्नत किया गया है और वे सीईओ के रूप में कंपनी का नेतृत्व करेंगे।

बोट में क्यों हुआ फेरबदल? यह संभव है कि बोट आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के लिए तैयारी करते हुए अलग तरीके से काम करना चाहती हो। नय्यर ने एक तैयार बयान में कहा, "मैं उनके (संस्थापकों) समर्थन के साथ बोट के अगले अध्याय को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं, क्योंकि हम अपने विभिन्न विकास मार्गों पर आगे बढ़ रहे हैं और अपने ग्राहकों, भागीदारों और शेयरधारकों के लिए स्थायी मूल्य प्रदान कर रहे हैं।" बोट के कितने CEO रहे हैं? तीन वर्ष से कम समय में सह-संस्थापक मेहता और अध्यक्ष गंभीर के बाद नैयर बोट के तीसरे सीईओ होंगे।

अमन गुप्ता किस पद पर हैं? बोट के को-फाउंडर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अमन गुप्ता कंपनी के बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक की भूमिका में आएंगे। "जब समीर और मैंने boAt की शुरुआत की थी, तो हमारा लक्ष्य कुछ साहसिक, स्थायी और प्रभावशाली बनाना था और अब तक का सफ़र मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर रहा है। पिछले कई वर्षों में, समीर ने सीईओ के रूप में कंपनी का नेतृत्व करते हुए और इसे विकास के अगले चरण के लिए तैयार करते हुए उत्कृष्ट काम किया है। गुप्ता ने कहा, "हमने साथ मिलकर जो हासिल किया है, उस पर मुझे गर्व है और गौरव को कमान संभालते हुए देखने के लिए भी उतना ही उत्साहित हूँ।" बोट IPO की जानकारी बाजार नियामक सेबी ने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बोट की मूल कंपनी इमेजिन मार्केटिंग के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को मंजूरी दे दी है। नियामक द्वारा मंगलवार को प्रकाशित एक दस्तावेज में यह जानकारी दी गई है। अपने हेडफ़ोन और स्मार्ट घड़ियों के लिए मशहूर boAt ने अप्रैल में गोपनीय रूप से IPO के लिए आवेदन किया था। खबरों के मुताबिक, वारबर्ग पिंकस समर्थित इस कंपनी का मूल्यांकन 13,000 करोड़ रुपये है।

यह कंपनी का सार्वजनिक होने का दूसरा प्रयास है। इससे पहले, कंपनी ने जनवरी 2022 में 2,000 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए मसौदा पत्र दाखिल किए थे। इसमें 900 करोड़ रुपये के नए इक्विटी शेयर और 1,100 करोड़ रुपये तक के ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) शामिल थे।