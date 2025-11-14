अदाणी का नॉर्थ ईस्ट में बड़ा प्लान, असम में लगाएंगे पावर प्लांट; ये शेयर बनेगा रॉकेट? बांग्लादेश की भी पैनी नजर

नई दिल्ली। Adani Power: भारत के अरबपति उद्योगपति गौतम अदाणी नॉर्थ ईस्ट में कुछ बड़ा करने वाले हैं। उनकी कंपनी असम में बड़े पावर प्रोजेक्ट पर काम करेगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अदाणी समूह ने शुक्रवार को कहा कि वह पूर्वोत्तर राज्य असम में दो प्रमुख ऊर्जा परियोजनाओं में लगभग 630 अरब रुपये (7.17 अरब डॉलर) का निवेश करेगा, जिसमें क्षेत्र का सबसे बड़ा निजी तौर पर निर्मित कोयला आधारित बिजली संयंत्र भी शामिल होगा। इस खबर के बाद अदाणी ग्रुप के अदाणी पावर और अदाणी ग्रीन फोकस में हैं। अदाणी पावर के शेयरों में आज तेजी भी देखी गई है। निवेशकों ने इस शेयर पर अपनी पैनी नजर बना रखी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बांग्लादेश ने भी गड़ाई नजर अदाणी पावर (ADAN.NS), राज्य द्वारा जारी 3.2 गीगावाट (GW) कोयला बिजली आपूर्ति निविदा के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी थी। इस प्रोजेक्ट पर पड़ोसी बांग्लादेश की भी नजर है। दरअसल, अदाणी ग्रुप बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति करता है। लेकिन वहां की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने अदाणी के खिलाफ मोर्चा भी खोल रखा है। ऐसे में बांग्लादेश की अदाणी ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर पैनी नजर हो सकती है।



अदाणी ग्रुप ने शुक्रवार को कहा कि उसकी कोयला बिजली संयंत्र परिचालन इकाई इस सुविधा के निर्माण पर लगभग 480 अरब रुपये (5.46 अरब डॉलर) खर्च करेगी। कंपनी ने कहा कि इस संयंत्र के दिसंबर 2030 से चरणबद्ध तरीके से चालू होने की उम्मीद है।



यह निवेश एक दशक से भी अधिक समय के ठहराव के बाद भारत की ग्रीनफील्ड कोयला-आधारित बिजली परियोजनाओं में निजी निवेश में तेजी का प्रतीक है। अगस्त में, अदानी पावर ने दो कोयला-संचालित संयंत्रों में लगभग 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी। कंपनी का लक्ष्य 2 ट्रिलियन रुपये के निवेश से वित्त वर्ष 2032 तक अपनी क्षमता को 18 गीगावाट से बढ़ाकर 42 गीगावाट करना है।

कोएले का सबसे बड़ा उपभोक्ता है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और उपभोक्ता देश, भारत अभी भी सालाना अपनी लगभग तीन-चौथाई बिजली कोयले से ही पैदा करता है, जबकि सबसे बड़ा कोयला उपयोगकर्ता चीन है जिसने प्रदूषणकारी ईंधन पर अपनी निर्भरता धीरे-धीरे कम की है।



बयान में कहा गया है कि अदाणी की स्वच्छ ऊर्जा इकाई, अडानी ग्रीन एनर्जी (ADNA.NS), असम में दो पंप स्टोरेज परियोजनाओं में लगभग 150 अरब रुपये निवेश करने की योजना बना रही है। इन परियोजनाओं की संयुक्त क्षमता 2,700 मेगावाट होगी, जिसमें हाल ही में एक निविदा में आवंटित 500 मेगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता भी शामिल है।