124% का बंपर रिटर्न: 5 साल में किन कंपनियों ने निवेशकों को बनाया मालामाल? टॉप-10 में दो कंपनियां गौतम अदाणी की!

नई दिल्ली| देश में पिछले पांच सालों में किन कंपनियों ने निवेशकों की सबसे ज्यादा कमाई कराई, किन कंपनियों ने सबसे ज्यादा संपत्ति बनाई और कौन सी कंपनियां लगातार मार्केट को आउट परफॉर्म करती रहीं? अब यह सब साफ हो गया है। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी 30वीं वेल्थ क्रिएशन स्टडी (Motilal Oswal Wealth Creation Study) जारी कर दी है। इसके मुताबिक, कंपनियों की कमाई, मार्केट ग्रोथ और निवेशकों की वेल्थ तीनों में तेज कंपाउंडिंग का दौर शुरू हो चुका है।

रिपोर्ट में बताया गया कि देश में कई कंपनियां ऐसी हैं, जिन्होंने 2020 से 2025 के दौरान निवेशकों को मालामाल बना दिया। दिलचस्प यह है कि लिस्ट में सरकारी दिग्गजों से लेकर गौतम अडाणी समूह की कंपनियों तक के नाम शामिल हैं। तो कौन-सी कंपनियों ने सबसे ज्यादा कमाई कराई और किसने वेल्थ क्रिएशन में रिकॉर्ड बनाया? आइए, जानते हैं।