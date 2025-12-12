124% का बंपर रिटर्न: 5 साल में किन कंपनियों ने निवेशकों को बनाया मालामाल? टॉप-10 में दो कंपनियां गौतम अदाणी की!
पिछले 5 सालों में कुछ कंपनियों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। इन टॉप-10 कंपनियों में दो गौतम अदाणी की कंपनियां भी शामिल हैं। इन कंपनियों ने निव ...और पढ़ें
नई दिल्ली| देश में पिछले पांच सालों में किन कंपनियों ने निवेशकों की सबसे ज्यादा कमाई कराई, किन कंपनियों ने सबसे ज्यादा संपत्ति बनाई और कौन सी कंपनियां लगातार मार्केट को आउट परफॉर्म करती रहीं? अब यह सब साफ हो गया है। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी 30वीं वेल्थ क्रिएशन स्टडी (Motilal Oswal Wealth Creation Study) जारी कर दी है। इसके मुताबिक, कंपनियों की कमाई, मार्केट ग्रोथ और निवेशकों की वेल्थ तीनों में तेज कंपाउंडिंग का दौर शुरू हो चुका है।
रिपोर्ट में बताया गया कि देश में कई कंपनियां ऐसी हैं, जिन्होंने 2020 से 2025 के दौरान निवेशकों को मालामाल बना दिया। दिलचस्प यह है कि लिस्ट में सरकारी दिग्गजों से लेकर गौतम अडाणी समूह की कंपनियों तक के नाम शामिल हैं। तो कौन-सी कंपनियों ने सबसे ज्यादा कमाई कराई और किसने वेल्थ क्रिएशन में रिकॉर्ड बनाया? आइए, जानते हैं।
1. सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटर्स कंपनियां (2020-2025)
|रैंक
|कंपनी
|बनी संपत्ति (₹ अरब में)
|1
|भारती एयरटेल
|7,944
|2
|ICICI बैंक
|7,417
|3
|SBI
|5,593
|4
|बजाज फाइनेंस
|4,206
|5
|एलएंडटी
|3,974
|6
|ITC
|3,765
|7
|HCL टेक्नोलॉजीज
|3,708
|8
|सन फार्मा
|3,459
|9
|महिंद्रा एंड महिंद्रा
|3,055
|10
|NTPC
|2,997
यह भी पढ़ें- पांच साल में एक लाख रुपए को बना दिए 12.63 करोड़, गुजरात की कंपनी; अदाणी भी हैं इसके कस्टमर
2. सबसे तेज वेल्थ क्रिएटर्स (5-Year CAGR % में)
|रैंक
|कंपनी
|5 साल का रिटर्न CAGR (%)
|1
|BSE
|124%
|2
|रेल विकास निगम
|95%
|3
|जिंदल स्टेनलेस
|90%
|4
|GE Vernova T&D
|85%
|5
|पर्सिस्टेंट सिस्टम्स
|83%
|6
|FACT
|82%
|7
|डिक्सन टेक्नोलॉजीज
|79%
|8
|अदाणी पावर
|79%
|9
|अदाणी एंटरप्राइजेज
|76%
|10
|Hitachi Energy
|76%
3. सबसे लगातार (Consistent) वेल्थ क्रिएटर्स
|रैंक
|कंपनी
|आउट परफॉर्म साल
|5-Year CAGR (%)
|1
|हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स
|5
|75%
|2
|वेलस्पन कॉर्प
|5
|70%
|3
|भारत डायनामिक्स
|5
|70%
|4
|इंडियन बैंक
|5
|69%
|5
|भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
|5
|66%
|6
|जिंदल स्टील
|5
|62%
|7
|पतंजलि फ़ूड्स
|5
|61%
|8
|चोलामंडलम इंवेस्टमेंट
|5
|58%
|9
|मिंडा कॉर्प
|5
|57%
|10
|रेडिको खेतान
|5
|56%
रिपोर्ट क्या बताती है?
मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल के मुताबिक, भारत आज एक कंपाउंडिंग इकोनॉमी बन चुका है, जहां GDP, स्टॉक मार्केट और कॉरपोरेट प्रॉफिट सब तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि आने वाले सालों में भारत मल्टी-ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने की दिशा में और तेजी से बढ़ेगा। उनके अनुसार, भारत में कैपिटल एलोकेटर्स और निवेशकों के लिए अब तक के सबसे बड़े अवसर बन रहे हैं। MOFSL की यह स्टडी निवेशकों को यह समझने में मदद करती है कि किन सेक्टर्स और कंपनियों ने कठिन बाजार परिस्थितियों में भी स्थिरता, विकास और रिटर्न बनाए रखा।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।