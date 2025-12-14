Language
    2026 के लिए 3 बेहतरीन स्टॉक्स, 'धुरंधर' निवेशकों दमानी और झुनझुनवाला की पसंद; भारी डिस्काउंट पर

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 04:19 PM (IST)

    साल 2025 खत्म होने को है और निवेशक 2026 के लिए शेयर वॉचलिस्ट बना रहे हैं। भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले दिग्गज निवेशकों ने कुछ खास स्टॉक्स में निवे ...और पढ़ें

    Hero Image

    शेयर बाजार में भारत के कुछ दिग्गज निवेशक ऐसे हैं जिन्हें ‘भारत का वॉरेन बफेट’ कहा जाता है। 

    नई दिल्ली। साल 2025 को अलविदा कहने में अब सिर्फ कुछ ही हफ्ते बाकी हैं। ऐसे में समझदार निवेशकों ने 2026 के लिए अपनी शेयर वॉचलिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है। अगर आप भी नए साल से पहले ऐसे स्टॉक्स तलाश रहे हैं जिनमें आगे चलकर दम दिख सकता है, तो यह खबर आपके काम की है। शेयर बाजार में भारत के कुछ दिग्गज निवेशक ऐसे हैं जिन्हें ‘भारत का वॉरेन बफेट’ कहा जाता है। इन सुपर इनवेस्टर्स की पहचान उनकी गहरी रिसर्च, धैर्य और वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए होती है। इसलिए जब ये किसी शेयर में भरोसा दिखाते हैं, तो वह आम निवेशकों के लिए एक मजबूत संकेत माना जाता है।
    कुछ ऐसे 3 स्टॉक्स हैं, जिनमें भारत के बड़े सुपर इनवेस्टर्स निवेशित हैं और ये शेयर अपने हाई से कम से कम 40% तक डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं। यही वजह है कि इन्हें 2026 की वॉचलिस्ट में शामिल करना दिलचस्प हो सकता है।

    1. BF Utilities: छुपा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर दांव

    साल 2000 में स्थापित BF Utilities Ltd पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कारोबार में सक्रिय है। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप करीब ₹2,196 करोड़ है। रिटेल सेक्टर के दिग्गज निवेशक राधाकिशन दमानी जून 2020 से इस कंपनी में निवेशित हैं और फिलहाल उनके पास कंपनी की करीब 1% हिस्सेदारी (₹22 करोड़) है।
    हालांकि बीते कुछ सालों में कंपनी की बिक्री और EBITDA में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन नेट प्रॉफिट के मोर्चे पर कंपनी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। पिछले 5 वर्षों में कंपनी का नेट प्रॉफिट 39% CAGR से बढ़ा है।
    दिसंबर 2020 में BF Utilities का शेयर करीब ₹290 था, जो 10 दिसंबर 2025 को ₹583 तक पहुंच गया। इसके बावजूद यह शेयर अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर से 46% और ऑल टाइम हाई से 78% नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि वैल्यूएशन महंगा है और PE काफी ऊंचा है, लेकिन दमानी की मौजूदगी इसे निवेशकों की नजर में खास बनाती है।

    2. Tata Motors PV

    Tata Motors Passenger Vehicles, टाटा समूह की अहम कंपनी है और इसका मार्केट कैप करीब ₹1.27 लाख करोड़ है। दिवंगत राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला दिसंबर 2022 से इस कंपनी में निवेशित हैं और उनके पास करीब 1.4% हिस्सेदारी (₹1,720 करोड़) है।
    कंपनी के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में Tata Motors PV ने मजबूत टर्नअराउंड किया है। बिक्री में 11% CAGR और नेट प्रॉफिट में 37% की तेज ग्रोथ दर्ज की गई है। कंपनी घाटे से निकलकर मुनाफे में आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी का PE सिर्फ 9x है, जबकि इंडस्ट्री का औसत 34x है। साथ ही 1.72% का डिविडेंड यील्ड इसे और आकर्षक बनाता है।

    3. Zodiac Clothing: हाई रिस्क, हाई रिवार्ड दांव

    Zodiac Clothing Company Ltd एक जाना-माना अपैरल ब्रांड है, लेकिन फिलहाल इसका सफर आसान नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ ₹227 करोड़ है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले नेमिश शाह दिसंबर 2015 से इस कंपनी में निवेशित हैं और उनके पास करीब 1.6% हिस्सेदारी (₹3.6 करोड़) है।
    कंपनी के वित्तीय आंकड़े कमजोर हैं। बीते कुछ वर्षों में लगातार नुकसान हुआ है और EBITDA भी नेगेटिव रहा है। दिसंबर 2020 में शेयर ₹103 था, जो दिसंबर 2025 में गिरकर ₹87 रह गया। हालांकि यह शेयर अपने 52-सप्ताह के हाई से 44% और ऑल टाइम हाई से 80% नीचे है। लगातार घाटे की वजह से इसका PE नेगेटिव है, जिससे यह एक हाई रिस्क लेकिन संभावित हाई रिवार्ड स्टॉक बन जाता है।

    2026 की वॉचलिस्ट में क्यों हो सकते हैं शामिल?

    राधाकिशन दमानी, रेखा झुनझुनवाला और नेमिश शाह भारत के सबसे सम्मानित और भरोसेमंद निवेशकों में गिने जाते हैं। जब ऐसे निवेशक बड़े उतार-चढ़ाव के बावजूद किसी स्टॉक में बने रहते हैं, तो यह उनके लॉन्ग टर्म विश्वास को दर्शाता है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

