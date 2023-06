HDFC vs ICICI vs Axis vs Kotak Mahindra vs Yes Bank: किस बैंक की FD में आपको मिल रहा है सबसे अधिक ब्याज

HDFC vs ICICI vs Axis vs Kotak Mahindra vs Yes Bank FD Rates अगर आप बैंक में एफडी कराने के प्लान बना रहे हैं तो आपको बैंकों में मिलने वाली ब्याज दर की तुलना जरूर कर लेनी चाहिए। (जागरण फाइल फोटो)