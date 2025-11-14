सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सरकार ने बनाई ये नई टाइमलाइन; पेंशन-ग्रेच्युटी समय पर पाने के लिए है खास

नई दिल्ली। सरकारी नौकरी से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को समय पर पेंशन और ग्रेच्युटी (pension and gratuity) मिल जाए, इसके लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने एक नई, साफ-सुथरी टाइमलाइन जारी की है। यह टाइमलाइन सेंट्रल सिविल सर्विसेस (पेंशन) नियम, 2021 के तहत तय की गई है। इसमें बताया गया है कि रिटायरमेंट से पहले कौन-सा स्टेप कब पूरा होना चाहिए। ऐसे में यहां हम आपको इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं।

सुपरएनुएशन पेंशन क्या होती है?

सबसे पहले जानिए कि सुपरएनुएशन पेंशन क्या है? सुपरएनुएशन वह पेंशन है जो कर्मचारी को तय रिटायरमेंट उम्र 58 साल सुपीरियर सर्विस, 60 साल बेसिक सर्विस पूरी होने पर मिलती है। यानी उम्र पूरी होते ही जो रिटायरमेंट होता है, उसे सुपरएनुएशन कहा जाता है।

DoPPW की नई टाइमलाइन रिटायरमेंट से पहले क्या-क्या होगा और कब? 15 महीने पहले- रिटायरमेंट लिस्ट तैयार (Rule 54) होगी हर विभाग के प्रमुख (HoD) को अगले 15 महीनों में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की लिस्ट हर महीने की 15 तारीख तक तैयार करनी होगी। यानी रिटायरमेंट की उल्टी गिनती 15 महीने पहले से शुरू हो जाएगी।

12 महीने पहले सरकारी आवास की जानकारी का सत्यापन (Rule 55) होगा अगर कर्मचारी सरकारी आवास में रहता है, तो उसकी पूरी डिटेल रिटायरमेंट से एक साल पहले लेनी होगी ताकि समय पर नो डिमांड सर्टिफिकेट No Demand Certificate (NDC) मिल सके।

6-12 महीने पहले होगी सर्विस रिकॉर्ड की जांच (Rules 56 & 57) 6-12 महीने पहले ही अब यह सबसे जरूरी काम होगा। जिसमें सर्विस बुक की जांच, कोई गलती या कमी हो तो उसे ठीक करना शामिल होगा। ताकि पेंशन कैलकुलेशन में कोई दिक्कत न आए।

6 महीने पहले- कर्मचारी के पेंशन फॉर्म जमा करना (Form 6-A) Rule 57(2)(a) के अनुसार कर्मचारी को रिटायरमेंट से 6 महीने पहले अपना पेंशन फॉर्म (Form 6-A) जमा करना जरूरी है। 4 महीने पहले ही पेंशन पेपर्स की कंप्लीशन (Rules 59 & 60) हेड ऑफ ऑफिस को Form 7 का Part I को पूरा करना होगा। इसके अंतर्गत पेंशन कैलकुलेशन शीट (Format 10) जैसी चेकलिस्ट रिटायरमेंट से 4 महीने पहले तक तैयार करनी होगी।