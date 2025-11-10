Pension लेते हैं तो इसी महीने जमा करें जीवित प्रमाण पत्र, नहीं तो दिसंबर में हो जाएंगे परेशान

जागरण संवाददाता, आगरा। ऐसे पेंशनर जिन्होंने अभी तक बैंक या फिर मुख्य कोषाधिकारी (सीटीओ) कार्यालय में जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया है। वह देर न करें, किसी भी कार्य दिवस में जीवित प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। प्रमाण पत्र आनलाइन भी भरकर भेजा जा सकता है। प्रमाण पत्र जमा न कराने पर दिसंबर में पेंशन नहीं मिलेगी। सीटीओ कार्यालय ने जिले के 111 सरकारी विभागों के अध्यक्षों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। संबंधित विभागों में जो भी पेंशनर हैं। इसकी जानकारी देने के लिए कहा है। 31 हजार में दो हजार पेंशनर की पेंशन रुक चुकी है। इसमें सबसे अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के पेंशनर हैं। इस माह 31 हजार में 29 हजार पेंशनरों को पेंशन जारी हुई है। दो हजार पेंशनरों को सितंबर और अक्टूबर में जीवित प्रमाण पत्र देना था। मगर, पेंशनर द्वारा प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया गया। न ही इसकी कोई भी सूचना दी गई।

मुख्य कोषाधिकारी रीता सचान ने बताया कि पेंशनर साल में कभी भी जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। खासकर वह जिस माह सेवानिवृत्त होते हैं। उस माह की तिथि को भी चुन सकते हैं। मगर, सबसे अधिक जीवित प्रमाण पत्र नवंबर में जमा होते हैं। नवंबर में आठ हजार से अधिक प्रमाण पत्र जमा हो गए हैं। प्रमाण पत्र का सत्यापन कर पेंशन जारी करने के निर्देश भी हो गए हैं। बड़ी संख्या में पेंशनर हैं, जिन्होंने अभी तक प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। प्रमाण पत्र बैंक शाखा कार्यालय या फिर कोषागार कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। प्रमाण पत्र जमा न कराने पर ऐसे पेंशनरों की दिसंबर में पेंशन रिलीज नहीं होगी।