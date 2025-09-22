घर बनाने से लेकर बागवानी तक, Jewar Airport के 20 किमी दायरे में नियम सख्त; निवेश से पहले जान लें फायदे-नुकसान!

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर बिल्डिंग चाहे वो रिहायशी हो कमर्शियल टेलीकॉम टॉवर हो या फिर पेड़ की बागवानी सब पर ऊंचाई की पाबंदी लागू होगी। खासकर एयरपोर्ट के फनल एरिया में नियम और भी कड़े हैं यहां बिल्डिंग की अनुमति सिर्फ रनवे से दूरी के 2% तक की ऊंचाई पर ही मिल पाएगी। इसलिए निवेश से पहले फायदे-नुकसान जान लीजिए।

नई दिल्ली| दिल्ली-एनसीआर में रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि, आज से 40 दिन बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Jewar Airport) लंबे इंतजार के बाद शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने बताया है कि एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर 2025 को होगा, जिसके 45 दिन बाद यानी साल के अंत तक फ्लाइट्स उड़ानें भरने लगेंगी।

खास बात यह है कि एयरपोर्ट के शुरू होते ही आसपास प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ने लगी है। हालांकि, जेवर एयरपोर्ट पहले ही यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA height restrictions) ने कड़े नियम लागू कर दिए हैं, जिन्हें आपका जानना बेहद जरूरी है। साथ ही आपको इसके फायदे और नुकसान भी पता होने चाहिए। ओरम ग्रुप के फाउंडर प्रदीप मिश्रा ने इस बारे में एक-एक बारीकी बताई। तो चलिए समझते हैं:

20 किमी के दायरे में कंस्ट्रक्शन पर सख्त पाबंदियां एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) की गाइडलाइंस के तहत अब एयरपोर्ट (Jewar Airport construction norms) से 20 किलोमीटर के दायरे में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर सख्त पाबंदियां होंगी। इसका सीधा असर दिल्ली-एनसीआर, खासकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में निवेश करने वालों पर पड़ेगा। एएआई (AAI NOC requirement) ने इसके लिए कलर-कोडेड जोनिंग मैप जारी किया है, जिसमें हर इलाके के हिसाब से बिल्डिंग की ऊंचाई तय की गई है।

टॉवर से लेकर पेड़ों की बागवानी पर भी पाबंदी 20 किलोमीटर के भीतर आने वाली हर बिल्डिंग, चाहे वो रिहायशी हो, कमर्शियल, टेलीकॉम टॉवर हो या फिर पेड़ की बागवानी, सब पर ऊंचाई की पाबंदी लागू होगी। खासकर एयरपोर्ट के फनल एरिया में नियम और भी कड़े हैं, यहां बिल्डिंग की अनुमति सिर्फ रनवे से दूरी के 2% तक की ऊंचाई पर ही मिल पाएगी।

इसके उलट, 20 किलोमीटर से बाहर वाले इलाके में यूपी बिल्डिंग बायलॉज 2025 लागू होंगे। यहां 45 मीटर से चौड़ी सड़कों पर असीमित FAR की छूट है और ऊंचाई की कोई पाबंदी नहीं होगी, जिससे इन इलाकों में निवेश के मौके ज्यादा आकर्षक बन गए हैं।