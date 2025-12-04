फ्लैट लें, किराए पर रहें या प्लॉट खरीदें? कहां ज्यादा फायदा; एक गलती पूरे जीवन पर पड़ सकती है भारी!

नई दिल्ली। हाल के सालों में, दिल्ली NCR इलाके समेत पूरे भारत में फ्लैट खरीदने का चलन बढ़ा है। घर खरीदने वाले अब बड़े बिल्डरों से एक, दो और यहाँ तक कि तीन-बेडरूम वाले फ्लैट लेना पसंद कर रहे हैं, और कई लोग अब चार-बेडरूम वाले फ्लैट भी चाहते हैं। इस बढ़ती डिमांड की वजह से डेवलपर्स बड़े फ्लैट बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लोग इन फ्लैट में लाखों इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बात को लेकर चिंता बनी हुई है कि क्या रिटर्न कीमत के हिसाब से सही होगा। वहीं, बहुत से लोग आज भी किराए के घर में रह रहे हैं। ऐसे में एक सवाल यह है कि फ्लैट खरीदें, किराए के घर में रहें या फिर प्लॉट खरीदें? इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं।

अगर आप कोई चीज खरीदते हैं तो उस पर पूरी तरह से आप ही का अधिकार रहता है। लेकिन उसी चीज को अगर आप किराए पर लेते हैं तो उस पर आपका अधिकार नहीं होता है। प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना कोई आसान काम नहीं है। न सिर्फ किसी को एक सुरक्षित रास्ता ढूंढना होता है, बल्कि यह भी सोचना होता है कि अपार्टमेंट, बना हुआ घर या प्लॉट खरीदना है। यह फैसला आपकी जरूरतों, लाइफस्टाइल पसंद और टैक्स और बैंक लोन जैसी दूसरी बातों पर निर्भर करता है।

फ्लैट Vs किराए का घर Vs प्लॉट: फायदे और नुकसान प्लॉट असल में जमीन के ऐसे टुकड़े होते हैं जो अभी भी कम डेवलप हुए हैं। प्लॉट लोगों के लिए उस जमीन के साथ एक्सपेरिमेंट करने और अपने सपनों का घर बनाने की जगह होती है। प्लॉट ज्यादा पर्सनलाइज्ड होते हैं और मालिकों की जरूरतों और इच्छाओं के हिसाब से कस्टमाइज किए जा सकते हैं। इन्हें रेजिडेंशियल, कमर्शियल और एग्रीकल्चर प्लॉट में बांटा जा सकता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, पहला घर के लिए होता है, दूसरा बिजनेस की ज़रूरतों को पूरा करता है, और तीसरा एग्रीकल्चरल कामों के लिए इस्तेमाल होता है।

फ्लैट एक बड़े कॉम्प्लेक्स में रहने की जगह होती है। फ्लैट शहरों में ज्यादा आम हैं और आमतौर पर रहने की क्वालिटी को बेहतर बनाने के मकसद से शेयर्ड सुविधाएं देते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि फ्लैट ज्यादा सुविधा देते हैं, इसलिए यह लोगों के लिए रहने का एक पॉपुलर ऑप्शन बन गया है।

अगर कोई एक या दो करोड़ का फ्लैट खरीदता है, तो उसे 10 से 15 साल तक EMI देनी पड़ती है। इसके लिए वे लोन लेते हैं जो ब्याज के कारण बढ़कर 1.35 या 1.40 करोड़ रुपये हो सकता है। इसका मतलब है कि हर महीने 2.5 लाख रुपये तक की EMI देनी पड़ती है। समय के साथ उसकी कीमत और उपयोगिता भी कम होती जाती है।

किराए के घर में रहने के कई फायदे होते हैं। जॉब ट्रांसफर होने पर शिफ्ट होना आसान हो जाता है। हाउस टैक्स देने का कोई बोझ नहीं होता, और बड़े मेंटेनेंस का काम आमतौर पर मकान मालिक ही करते हैं। किराए पर रहने से लोन लेने या EMI देने की जरूरत खत्म हो जाती है, जिससे बेहतर बजट मैनेजमेंट और बचत में मदद मिलती है।

इसके उलट, करोड़ों का फ्लैट खरीदने में अक्सर लोगों को अपनी पूरी जिदगी लोन चुकाने में लग जाती है। कई मामलों में, सारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट फ्लैट में लग जाते हैं, और जब कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है या कोई दिक्कत आती है, तो यह खरीदार के लिए गंभीर फाइनेंशियल स्ट्रेस पैदा करता है।