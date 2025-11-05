Language
    Investment Tips: 30, 40 और 50 की उम्र में कैसे बनाएं करोड़ों का रिटायरमेंट फंड? ये रहा परफेक्ट फॉर्मूला

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 09:57 PM (IST)

    30, 40 और 50 की उम्र में सही निवेश रणनीति अपनाकर करोड़ों का रिटायरमेंट फंड बनाया जा सकता है। 30 की उम्र में इक्विटी, 40 में संतुलित पोर्टफोलियो और 50 में सुरक्षित निवेश विकल्प चुनने चाहिए। नियमित समीक्षा और सही योजना से वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

    0, 40 और 50 की उम्र में कैसे बनाएं करोड़ों का रिटायरमेंट फंड?

    नई दिल्ली| Investment Tips: आज के वक्त में हर कोई चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद भी उसकी आय बनी रहे। लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग 25-30 की उम्र तक आते-आते रिटायरमेंट प्लानिंग को नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि अब युवाओं में पेंशन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर जागरूकता बढ़ी है। अगर सही वक्त पर समझदारी से निवेश किया जाए, तो 30, 40 या 50 की उम्र में भी करोड़ों का रिटायरमेंट फंड तैयार किया जा सकता है।

    30 की उम्र: आपका समय सबसे बड़ा हथियार

    30 साल की उम्र में आपके पास सबसे बड़ी ताकत होती है- समय। अगर आप इस उम्र में निवेश शुरू करते हैं तो कंपाउंडिंग का असर कई गुना बढ़ जाता है। यानी जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, उतना बड़ा फायदा मिलेगा। हर महीने SIP या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करें, जो औसतन 12% तक का रिटर्न दे सकता है। इसके अलावा NPS और लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी जरूरी हैं ताकि रिटायरमेंट के साथ सुरक्षा दोनों मिले।

    40 की उम्र: जिम्मेदारियों के बीच संतुलन जरूरी

    40 की उम्र तक परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में निवेश और सुरक्षा दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। NPS, EPF और SIP तीनों ही बेहतरीन ऑप्शन हैं। SIP की रकम को बढ़ाते रहें ताकि रिटायरमेंट के वक्त आपको मजबूत फंड मिल सके। हेल्थ इंश्योरेंस को इस उम्र में प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है क्योंकि मेडिकल खर्च लगातार बढ़ रहे हैं।

    50 की उम्र: जोखिम कम करें, सुरक्षा बढ़ाएं

    50 की उम्र में अब लक्ष्य होना चाहिए- पूंजी की सुरक्षा। इक्विटी से धीरे-धीरे पैसा निकालकर फिक्स्ड इनकम या डेट फंड में लगाएं। इससे रिटर्न स्थिर रहेगा और रिस्क भी कम होगा। NPS और सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम में निवेश से पेंशन जैसी रेगुलर इनकम बनी रहती है।

    जल्दी निवेश शुरू करने से न सिर्फ रिटायरमेंट में आर्थिक आज़ादी मिलती है, बल्कि जिंदगी भर मन की शांति भी बनी रहती है।

    "पर्सनल फाउनेंस से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"