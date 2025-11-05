Investment Tips: 30, 40 और 50 की उम्र में कैसे बनाएं करोड़ों का रिटायरमेंट फंड? ये रहा परफेक्ट फॉर्मूला

नई दिल्ली| Investment Tips: आज के वक्त में हर कोई चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद भी उसकी आय बनी रहे। लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग 25-30 की उम्र तक आते-आते रिटायरमेंट प्लानिंग को नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि अब युवाओं में पेंशन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर जागरूकता बढ़ी है। अगर सही वक्त पर समझदारी से निवेश किया जाए, तो 30, 40 या 50 की उम्र में भी करोड़ों का रिटायरमेंट फंड तैयार किया जा सकता है।

30 की उम्र: आपका समय सबसे बड़ा हथियार 30 साल की उम्र में आपके पास सबसे बड़ी ताकत होती है- समय। अगर आप इस उम्र में निवेश शुरू करते हैं तो कंपाउंडिंग का असर कई गुना बढ़ जाता है। यानी जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, उतना बड़ा फायदा मिलेगा। हर महीने SIP या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करें, जो औसतन 12% तक का रिटर्न दे सकता है। इसके अलावा NPS और लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी जरूरी हैं ताकि रिटायरमेंट के साथ सुरक्षा दोनों मिले।