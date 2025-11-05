1000 रुपए उधार लेकर खरीदी लॉटरी, लगा ₹11 करोड़ का जैकपॉट; राजस्थान में सब्जी बेचने वाले की कहानी इमोशनल कर देगी!

Vegetable Seller Wins Lottery 11 crore: किस्मत कब और कैसे पलट जाए, कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही हुआ राजस्थान के कोटपूतली में सब्जी बेचने वाले अमित सेहरा के साथ। उन्होंने अपने दोस्त से 1000 रुपए उधार लेकर लॉटरी खरीदी, जिसने अमित को एक झटके में 11 करोड़ रुपए (Amit Sehra Rs 11 Crore Jackpot) का मालिक बना दिया। लेकिन हैरानी की बात ये है कि इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद भी उनका पहला ख्याल आलीशान जिंदगी नहीं, बल्कि उन लोगों का कर्ज चुकाने का था, जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। खासकर उस दोस्त का- जिसने उन्हें 1000 रुपए उधार दिए थे। लॉटरी जीतने पर अमित ने दोस्त के लिए ऐसी बात कह दी, जिसने लोगों का दिल जीत लिया।

सबसे पहले क्या करेंगे? दिल छू लेने वाली इच्छा 11 करोड़ का जैकपॉट लगने पर अमित भावुक हो गए और कहा कि, "मैं अपनी खुशी बयां नहीं कर सकता। पंजाब सरकार और लॉटरी एजेंसी का धन्यवाद। मेरी सारी गरीबी खत्म हो गई है।" अमित ने बताया कि वे सबसे पहले उस दोस्त का अहसान चुकाएंगे जिसने उन्हें 1,000 रुपए उधार (Friend Helps Win Lottery) दिए थे। वो अपने दोस्त की दो बेटियों को 50-50 लाख रुपए देने का फैसला कर चुके हैं। अमित ने कहा, "मेरी मां नहीं रही, इसलिए बेटी का दर्द समझता हूं। बाकी पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई और घर बनाने में लगाऊंगा।"

सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर की तारीफ अमित का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की। एक यूजर ने लिखा कि राजस्थान के लोग सच में जमीन से जुड़े होते हैं। उम्मीद है ये पैसा सही जगह लगे। दूसरे ने लिखा, अच्छा हुआ जीता, बस बाकी विजेताओं की तरह पूरा पैसा बर्बाद न कर दे। कुछ ने चिंता जताई कि इतना मासूम लग रहा है, इसे मशहूर क्यों कर रहे हो? दुनिया अच्छी नहीं है। वहीं एक ने चेतावनी दी कि नाम पब्लिक नहीं करना चाहिए था, अब अनचाहा अटेंशन मिलेगा।

कैसे लगा 11 करोड़ रुपए का जैकपॉट? अमित सेहरा ने दोस्त से 1,000 रुपए उधार लेकर पंजाब स्टेट लॉटरी दीवाली बंपर 2025 (Punjab Diwali Bumper Winner 2025) की दो टिकट खरीदी थी। बठिंडा में 500 रुपए का खरीदा टिकट जैकपॉट निकला, जबकि दूसरा टिकट 1,000 रुपए का इनाम जीत गया। पंजाब स्टेट लॉटरी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, अमित ने इनाम क्लेम करने के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं। वह राजस्थान के कोटपुतली के रहने वाले हैं और सब्जी की छोटी ठेला गाड़ी लगाकर घर चलाते थे।