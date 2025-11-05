'न ITR रिफंड मिलेगा, न सैलरी आएगी', अगर 31 दिसबंर तक नहीं किया ये काम; पैन कार्ड भी हो सकता है डिएक्टिवेट

Aadhaar-PAN card link: आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करना अब जरूरी हो गया है। अगर आपने इसे 31 दिसंबर 2025 तक नहीं कराया, तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से इनऑपरेटिव यानी बंद हो जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) इसे लेकर पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। वहीं अब टैक्सबडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चेतावनी दी है कि इसके बाद न ITR फाइल होगा, न रिफंड मिलेगा और कई फाइनेंशियल काम रुक सकते हैं।

टैक्सबडी ने लिखा, 'आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से डिएक्टिवेट हो जाएगा। न ITR फाइल कर पाएंगे, न रिफंड मिलेगा। यहां तक कि न सैलरी आएगी और एसआईपी (SIP) भी फेल हो सकती है।'

दरअसल, सरकार ने कई बार पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन (pan-aadhaar link deadline) बढ़ाई है, लेकिन अभी तक कोई नई तारीख घोषित नहीं की गई है। फिलहाल आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 ही है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर पैन-आधार लिंक कैसे करें, कौन-कौन लिंक कर सकते है, किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो चलिए सबकुछ समझते हैं।

पैन-आधार लिंक करना किसे जरूरी? Who needs to link PAN-Aadhaar

वित्त मंत्रालय के 3 अप्रैल 2025 के नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर पैन कार्ड दिया गया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक आधार नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देना होगा। अगर आपका पैन आधार एनरोलमेंट आई से बना है, तो आधार नंबर मिलने के बाद आपको दोबारा आधार-पैन लिंकिंग करना जरूरी है।