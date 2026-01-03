नए साल पर नई ब्याज दरें, पोस्ट ऑफिस की इन योजनाओं में मिलता है सबसे ज्यादा रिटर्न; गारंटीड रिटर्न के साथ निवेश का मौका!

नई दिल्ली। पोस्ट ऑफिस कई तरह की बचत योजनाएं (Post Office Savings Schemes) चलाता है। अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बहुत से लोग इन योजनाओं में निवेश करते हैं। पोस्ट ऑफिस में निवेश करने का एक फायदा यह होता है कि यहां आपको एक निश्चित गारंटीड रिटर्न मिलता है। सरकार इन योजनाओं की ब्याज दरें हर तिमाही घोषित करती है।

जनवरी मार्च तिमाही के लिए भी सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए ब्याज दरों का एलान कर दिया है। इंडिया पोस्ट, देश के सबसे बड़े स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स को मैनेज करता है। पोस्ट ऑफिस में हर वर्ग के लिए कोई न कोई योजनाएं है। महिलाओं से लेकर बच्चों और बुजुर्गों तक के लिए पोस्ट ऑफिस की अलग अलग योजनाएं हैं।

Post Office Top 5 Saving Schemes । पोस्ट ऑफिस की टॉप 5 बचत योजना डाकघरों के माध्यम से दी जाने वाली लघु बचत योजनाएं विभिन्न आयु वर्ग के नागरिकों के लिए निवेश योजनाओं की एक श्रृंखला प्रदान करती हैं। ये योजनाएं - सरकार समर्थित निवेश विकल्प - निवेशकों को पैसे बचाने और स्वयं और अपने परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

आइए 2026 के लिए 5 बेस्ट पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम के बारे में जानते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि किसमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा।

Senior Citizen Savings Scheme (SCSS) Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) Post Office Monthly Income Scheme (POMIS) National Savings Certificate (NSC) Mahila Samman Savings Certificate (MSSC) महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) एक लघु बचत पहल है जिसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षित रूप से निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है। डाकघरों और कुछ बैंकों में उपलब्ध, यह योजना निश्चित ब्याज आय और पूंजी की सुरक्षा प्रदान करती है। इस समय इसकी ब्याज दर 7.5% (Mahila Samman Savings Certificate Interest Rate) है।

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भारत में एक लोकप्रिय, सरकार समर्थित, निश्चित आय बचत योजना है जो आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत गारंटीकृत रिटर्न और कर लाभ प्रदान करता है। इसे भारतीय निवासियों के बीच छोटी से मध्यम बचत को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसे कम जोखिम वाला निवेश माना जाता है।

सरकार ने एनएससी की ब्याज दर को 7.7 प्रतिशत (National Savings Certificate Interest Rate) पर अपरिवर्तित रखा है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम डाकघर मासिक आय योजना (पीओएमआईएस) वित्त मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त और मान्य एक निवेश योजना है। यह 7.4% की ब्याज दर (Post Office Monthly Income Scheme Interest Rate) के साथ सबसे अधिक कमाई वाली योजनाओं में से एक है। इस योजना में ब्याज मासिक रूप से वितरित किया जाता है।

सुकन्या समृद्धि योजना सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिकाओं के लिए एक विशेष बचत योजना है। आप डाकघर में 10 वर्ष तक की अपनी बेटी के नाम पर SSY खाता खोल सकते हैं। इस समय इस योजना की ब्याज दर 8.2% (Sukanya Samriddhi Yojana Interest Rate) है।

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एससीएसएस एक लघु बचत योजना है जो विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध है। यह योजना वर्तमान में 8.2% ब्याज (National Savings CertificateInterest Rate) दे रही है, जो भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक और अन्य जैसे सभी शीर्ष बैंकों द्वारा दी जाने वाली सावधि जमा ब्याज दरों से अधिक है।