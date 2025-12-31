नए साल से पहले सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, PPF-SSY समेत स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरों का एलान; करें चेक

नई दिल्ली। Small Savings Schemes New Interest Rate: नए साल से एक दिन पहले सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 की आखिरी तिमाही के लिए विभिन्न स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरों को लेकर सरकार का फैसला आ गया है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (1 जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक) के लिए विभिन्न छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) पर ब्याज दरें, वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (1 अक्टूबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2025) के लिए घोषित दरों के समान ही रहेंगी। सरकार ने पिछली बार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में अप्रैल 2024 में बदलाव किया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जनवरी-मार्च तिमाही के लिए कितनी होगी ब्याज दर इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही के लिए पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC), सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS), किसान विकास पत्र (KVP), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट जैसी स्कीमों की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।