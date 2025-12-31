Language
    नए साल से पहले सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, PPF-SSY समेत स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरों का एलान; करें चेक

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 07:56 PM (IST)

    सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की घोषणा की है। ये दरें पिछली तिमाही (अक्टूबर-दिसं

    Hero Image

    नए साल से पहले सरकार का फैसला, PPF, सुकन्या समृद्धि समेत स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरों का एलान; करें चेक

    नई दिल्ली। Small Savings Schemes New Interest Rate: नए साल से एक दिन पहले सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 की आखिरी तिमाही के लिए विभिन्न स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरों को लेकर सरकार का फैसला आ गया है।

    वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (1 जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक) के लिए विभिन्न छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) पर ब्याज दरें, वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (1 अक्टूबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2025) के लिए घोषित दरों के समान ही रहेंगी। सरकार ने पिछली बार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में अप्रैल 2024 में बदलाव किया था।

    जनवरी-मार्च तिमाही के लिए कितनी होगी ब्याज दर

    इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही के लिए पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC), सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS), किसान विकास पत्र (KVP), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट जैसी स्कीमों की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

    वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार, PPF के लिए ब्याज दरें 7.1% होंगी, जबकि SCSS और SSY पर 8.2 प्रतिशत की ब्याज दर मिलती रहेगी।

    पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट में ब्याज दर 4% होगी, जबकि टाइम डिपॉजिट स्कीम के लिए दर 6.7% से 7.5% के बीच होगी।

    अन्य पॉपुलर छोटी बचत योजनाओं में, NSC पर जनवरी-दिसंबर तिमाही के लिए 7.7% ब्याज दर होगी, जबकि किसान विकास पत्र पर यह दर 7.5 प्रतिशत होगी।

    मंथली इनकम स्कीम, जिससे जमाकर्ताओं को हर महीने इनकम होती है, उस पर जनवरी-दिसंबर तिमाही के लिए 7.4 प्रतिशत की ब्याज दर मिलती रहेगी।

    क्रमांक योजना का नाम जनवरी-मार्च की ब्याज दरें अक्टूबर-दिसंबर ब्याज दरें जुलाई-सितंबर ब्याज दरें
    1 राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा खाता 6.70% 6.70% 6.70%
    2 सार्वजनिक भविष्य निधि खाता (PPF) 7.10% 7.10% 7.10%
    3 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) 7.70% 7.70% 7.70%
    4 सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) 8.20% 8.20% 8.20%
    5 किसान विकास पत्र खाता 7.50% 7.50% 7.50%
    6 1-वर्षीय सावधि जमा 6.90% 6.90% 6.90%
    7 2-वर्षीय सावधि जमा 7% 7% 7%
    8 3-वर्षीय सावधि जमा 7.10% 7.10% 7.10%
    9 5-वर्षीय सावधि जमा 7.50% 7.50% 7.50%
    10 5-वर्षीय आवर्ती जमा 6.70% 6.70% 6.70%
    11 वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) 8.20% 8.20% 8.20%
    12 मासिक आय योजना 7.40% 7.40% 7.40%

     वित्त मंत्रालय श्यामला गोपीनाथ समिति द्वारा सुझाए गए तरीके के अनुसार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें तय करता है।

    समिति की सिफारिशों के अनुसार, अलग-अलग छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें 10-साल के G-Sec बॉन्ड यील्ड से 25 से 100 बेसिस पॉइंट (1 बेसिस पॉइंट = 0.01%) की रेंज में तय की जानी चाहिए।

