Personal Loan: छोटा सा फर्क, लेकिन असर बड़ा; लोन लेने से पहले कर लें बस ये एक काम, होगी हजारों-लाखों की बचत

Personal Loan Tips: अगर आप पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ आसान किस्तों या फटाफट अप्रूवल के चक्कर में साइन करने से पहले थोड़ा ठहर लीजिए। क्योंकि लोन का असली बोझ ब्याज दर (Rate of Interest) से तय होता है। यह फर्क छोटा दिखता है, लेकिन जेब पर बड़ा असर डालता है।

पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी इसमें कोई गारंटी या संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती। इसी वजह से बैंकों और NBFCs की ब्याज दरें आमतौर पर ज्यादा होती हैं और पूरी अवधि में एक जैसी रहती हैं। इसलिए, सिर्फ 1-2% ब्याज का फर्क भी हजारों रुपए महंगा पड़ सकता है।

मान लीजिए, आपने 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन 3 साल (36 महीने) के लिए लिया है। जिसमें 11% इंट्रेस्ट के हिसाब से 89,284 रुपए का ब्याज भरना पड़ेगा, जबकि 13% इंट्रेस्ट के हिसाब से आपको 17 हजार रुपए से ज्यादा चुकाने होंगे।

नीचे दी गई टेबल में देखें कि ब्याज दर के साथ कुल भुगतान कितना बढ़ जाता है- ब्याज दर (%) कुल ब्याज (₹ में) 11% 89,284 11.50% 93,568 12% 97,852 12.50% 1,02,172 13% 1,06,492 यानी, सिर्फ 2% ब्याज दर बढ़ने पर ₹17,208 रुपए का अतिरिक्त ब्याज देना पड़ता है। अब सोचिए, अगर लोन की रकम 10 लाख या 15 लाख रुपए हो, तो यह फर्क कितनी बड़ी रकम बन जाएगा। लोन लेने से पहले 3 बातों का रखे ध्यान लोन लेने से पहले ब्याज दर के साथ-साथ इन तीन बातों का भी ध्यान जरूर रखें।