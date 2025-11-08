Language
    SIP Calculation: सिर्फ ₹250 महीने की SIP से कैसे बनेगा ₹2.30 करोड़ का फंड? ये रहा पूरा कैलकुलेशन

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 02:28 PM (IST)

    SIP Calculation: क्या आप जानते हैं कि मात्र 250 रुपए प्रतिमाह का निवेश आपको करोड़पति बना सकता है? म्यूचुअल फंड एसआईपी (Mutual fund and SIP) में नियमित निवेश और कंपाउंडिंग की शक्ति से यह संभव है। यदि आप 16% वार्षिक रिटर्न वाले फंड में निवेश करते हैं, तो 40 वर्षों में आपका कुल निवेश 1.2 लाख रुपए होगा, जिससे कुल फंड वैल्यू 2.30 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। नियमित निवेश से बड़ी दौलत बनाई जा सकती है।

     सिर्फ ₹250 महीने की SIP से बनेगा ₹2.30 करोड़ का फंड! पर कैसे?

    नई दिल्ली| 250 रुपए में होता ही क्या है? एक कॉफी, एक मूवी टिकट या मोबाइल रिचार्ज... लेकिन अगर यही ₹250 हर महीने सही जगह लगाया जाए, तो ये छोटी रकम आगे चलकर 2.30 करोड़ का फंड बना सकती है। सुनकर यकीन नहीं हो रहा न? लेकिन ये बिल्कुल सही है। म्यूचुअल फंड एसआईपी (Mutual fund and SIP) में हर महीने ₹250 निवेश करने पर, कंपाउंडिंग का जादू और लंबी अवधि का धैर्य मिलकर आपकी बचत को करोड़ों के फंड में बदल सकते हैं।

    अब सवाल यह है कि आखिर सिर्फ 250 रुपए की एसआईपी से इतना बड़ा फंड कैसे बनेगा और इसमें कितना समय लगेगा? तो चलिए 10, 20, 30 और 40 साल के हिसाब से समझ लेते हैं पूरा कैलकुलेशन (SIP Calculation)।

    SIP क्या है और यह कैसे काम करता है? What is SIP and how does it work?

    SIP यानी सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां आप हर महीने एक तय रकम निवेश करते हैं। इसमें ब्याज पर ब्याज (कंपाउंडिंग) का असर जुड़ता जाता है। अगर आप 16% वार्षिक रिटर्न वाले फंड में नियमित निवेश करते हैं और पैसे को लंबे समय तक बिना निकाले बढ़ने देते हैं, तो छोटी रकम भी बड़ी दौलत बन जाती है।

    ₹250 महीने की SIP पर 40 साल तक का कैलकुलेशन

    अवधि (साल) कुल निवेश (₹) अनुमानित रिटर्न (16% सालाना) कुल फंड वैल्यू (₹)
    10 साल 30,000 ₹52,000 के करीब ₹82,000
    20 साल 60,000 ₹2,80,000 के करीब ₹3,40,000
    30 साल 90,000 ₹18,00,000 के करीब ₹18.9 लाख
    40 साल 1,20,000 ₹2.28 करोड़ के करीब ₹2.30 करोड़

    (नोट: यह अनुमानित कैलकुलेशन है, वास्तविक रिटर्न बाजार पर निर्भर करेगा।)

    इस छोटी रकम से इतना बड़ा फंड कैसे?

    दरअसल, असली ताकत लंबे समय और कंपाउंडिंग में छिपी होती है। 40 साल तक 250 रुपए जमा करने पर आपका कुल निवेश सिर्फ 1.2 रुपए लाख होता है, लेकिन हर साल 16% रिटर्न से यह रकम 2.30 करोड़ तक बढ़ जाती है। यानी आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, आपको उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा।

    बच्चों की पढ़ाई से रिटायरमेंट तक का प्लान

    अगर आप महीने में एक बार बाहर खाना या कॉफी छोड़ दें, तो वही 250 रुपए आपके रिटायरमेंट फंड या बच्चों की पढ़ाई के काम आ सकता है। SIP में सबसे जरूरी है लगातार निवेश और समय। रकम चाहे छोटी हो, पर नियमितता बड़ी दौलत बना सकती है।

    "पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

