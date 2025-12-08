ITR रिफंड कब मिलेगा? देरी की वजहों से लेकर स्टेटस चेक और फेल होने के कारण तक, 13 सवालों में जानें हर एक जवाब

ITR refund delay 2025: अगर आप अपना आईटीआर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं और स्टेटस को लेकर कन्फ्यूजन में हैं या फिर देरी से परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए है। इस खबर में हम आपको आयकर विभाग से जुड़ी 13 अहम जानकारियां (ITR FAQs) बताने जा रहे हैं, जो आपके मन में उठ रही सभी शंकाएं दूर कर देंगी। इन FAQs में आईटीआर रिफंड में देरी के कारण से लेकर आईटीआर कब आता है, स्टेटस चेक करने तक के बारे में सबकुछ सीधे और स्पष्ट तरीके से बताया गया है। तो चलिए एक-एक कर समझतें हैं सबकुछ।

1. इनकम टैक्स रिफंड क्या होता है? जब आप टैक्स (TDS, TCS, Advance Tax या Self-Assessment Tax) जरूरत से ज्यादा जमा कर देते हैं, तो आयकर विभाग असल कैलकुलेशन के बाद अतिरिक्त राशि वापस करता है। इसी को इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) कहा जाता है।

2. रिफंड कब प्रोसेस होता है? रिफंड तभी प्रोसेस होता है, जब टैक्सपेयर अपनी रिटर्न को ई-वेरीफाई कर देता है। आमतौर पर 4-5 हफ्ते में रिफंड खाते में आ जाता है। देरी होने पर ईमेल और आईटीआर (ITR) में किसी गलती की सूचना जरूर चेक करें।

3. इस साल रिफंड में देरी क्यों? (reasons for ITR refund delay) सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बताया कि इस बार देरी की सबसे बड़ी वजह कुछ मामलों में गलत डिडक्शन या गलत रिफंड क्लेम का पाया जाना है। विभाग ऐसे मामलों की गहराई से जांच कर रहा है। कुछ लोग गलत डिडक्शन क्लेम कर रहे थे, इसलिए एनालिसिस जरूरी है।" और इसीलिए रिफंड में देरी हो रही है।

6. रिफंड में देरी के कारण क्या हैं? हाई-वैल्यू क्लेम की जांच

रेड-फ्लैग्ड कटौतियां, सिस्टम द्वारा संदिग्ध पाए जाने पर

गलत या अधिक कटौती के क्लेम, जिनकी विशेष जांच चल रही है

कई टैक्सपेयर्स को रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा गया है। सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल का कहना है कि हमने टैक्सपेयर्स को रिवाइज्ड रिटर्न भरने का भी सुझाव दिया है।

7. रिफंड स्टेटस (ITR refund status) देखने के लिए आवश्यक चीजें वैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड

PAN-Aadhaar लिंक होना जरूरी

रिफंड क्लेम वाला ITR फाइल होना चाहिए 8. e-Filing पोर्टल पर रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें? ( how to check ITR refund status online) ई-फाइलिंग पोर्टर https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर विजिट करें

यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करके लॉगिन करें

e-File पर जाएं

Income Tax Returns पर क्लिक करें

View Filed Returns पर जाएं

यहां Assessment Year चुनें

अब View Details में रिफंड स्टेटस और ITR लाइफ साइकल देख सकते हैं 9. Refund is issued का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका रिफंड सफलतापूर्वक जारी कर दिया गया है।

10. Refund is partially adjusted का मतलब? इसका मतलब है कि आपके रिफंड का कुछ हिस्सा बकाया टैक्स डिमांड में एडजस्ट किया गया है। 11. Full refund adjusted का मतलब? पूरा रिफंड आपकी बकाया डिमांड में एडजस्ट हो गया है। 12. Refund failed का मतलब? इसका मतलब है कि आपका रिफंड आपके बैंक खाते में क्रेडिट नहीं हो पाया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका पैन कार्ड (PAN Card) इनऑपरेटिव है, तो रिफंड फेल हो जाएगा।

13. रिफंड फेल होने के अन्य कारण क्या हैं? बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट नहीं है

बैंक खाते का नाम PAN से मैच नहीं करता

गलत और इनवैलिड IFSC कोड

ITR में दिया गया बैंक अकाउंट बंद हो चुका है इन सभी बिंदुओं को समझकर आप अपना आईटीआर रिफंड स्टेटस आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और देरी से जुड़ी दिक्कतों का समाधान भी कर सकते हैं।