    Loan के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, कुछ सेकेंड में मिलेगा ₹15 हजार तक का लोन; वित्त मंत्री ने खुद कर दी घोषणा

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:31 PM (IST)

    भारत डिजिटल भुगतान में अग्रणी है जहाँ दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल लेनदेन होते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में एशिया के सबसे बड़े फिनटेक इवेंट में यूपीआई के माध्यम से बिना इंटरनेट के भुगतान और कुछ ही सेकंड में 15 हजार रुपये तक का लोन मिलने की घोषणा की। इससे आम लोगों छोटे व्यापारियों को बड़ा फायदा होगा।

    नई दिल्ली। भारत डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। आज दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल पेमेंट भारत में होते हैं। भारत धीरे-धीरे विकास की नई सीढ़ियां चढ़ रहा है। देश में रोज नए-नए बदलाव भी हो रहे है। पेमेंट से लेकर लोन तक सब कुछ बहुत ही आसान हो रहा है। लोन के लिए अभी तक लंबी लाइन लगानी पड़ती थी और दर-दर के चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन अब कुछ ही सेकेंड में आपको 15 हजार रुपये तक का लोन मिल जाएगा। इसकी घोषणा खुद भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में मंगलवार को शुरू हुए एशिया के सबसे बड़े फिनटेक इवेंट में की।

    इस इवेंट में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी डिजिटल क्रांतियों के बारे में जिक्र किया। देश में समय-समय पर हो रही डिजिटल क्रांति का सीधा फायदा आम लोगों, छोटे व्यापारियों और कम आय वाले लोगों को होगा।

    सेकेंडों में मिलेगा 15 हजार रुपये तक का लोन

    इस इवेंट में की प्रमुख घोषणा कुछ ही सेकेंडों में मिलने वाले 15 हजार तक के लोन और बिना इंटरनेट के UPI पेमेंट सुविधा रही। नई घोषणा के अनुसार चुनिंदा बैंक और फिनटेक कंपनियां UPI यूजर्स को छोटी अवधि (जैसे 7 से 30 दिन) के लिए 5,000 से 15,000 तक की क्रेडिट लिमिट देंगी। यह एक प्रकार से लोन की ही तरह होगा। यानी आप बिना बैंक खाते के क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। 15 हजार तक लोन की मंजूरी के लिए कागजी प्रक्रिया की भी आवश्यकता नहीं होगी। 

    इसके अलावा वित्त मंत्री ने फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम की शुरुआत करने की भी घोषणा की। इस सिस्टम से विदेशी लेन-देन अब रियल टाइम में हो जाएगा। अभी इसमें 48 घंटे तक का समय लगता है। वहीं, अब तो यूपीआई के जरिए ऑफलाइन पेमेंट भी हो जाएगी। यानी जहां इंटरनेट नहीं है वहां भी अब डिजिटल पेमेंट किया जा सकता है।

