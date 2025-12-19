ITR भरने वालों के लिए बड़ा अलर्ट: आयकर विभाग का मैसेज आया है तो घबराएं नहीं, ये है असली मतलब

Income Tax Department: अगर आपको आयकर विभाग की तरफ से हाल ही में कोई ई-मेल या मैसेज मिला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ने साफ किया है कि ये संदेश किसी कार्रवाई के लिए नहीं, बल्कि टैक्सपेयर्स को सतर्क करने और स्वेच्छा से सुधार का मौका देने के लिए भेजे गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयकर विभाग के मुताबिक, ये मैसेज उन्हीं मामलों में भेजे गए हैं जहां आईटीआर (ITR) में दी गई जानकारी और विभाग के पास मौजूद डेटा के बीच बड़ा अंतर नजर आया है। यह डेटा बैंकों, निवेश संस्थानों और विदेशी टैक्स एजेंसियों से मिलता है।

आयकर विभाग ने क्या कहा? आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि ये कम्युनिकेशन सलाहात्मक (advisory) हैं, न कि जांच या कार्रवाई की शुरुआत। विभाग का कहना है, "इन संदेशों का मकसद टैक्सपेयर्स को यह बताना है कि उनके कुछ लेन-देन की जानकारी विभाग के पास है, ताकि वे एनुअल इन्फोर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) देखकर सही जानकारी दे सकें।"

किन लोगों को मिला आयकर विभाग का मैसेज? सीए बताते हैं कि, "यह मैसेज खासतौर पर उन लोगों को भेजे गए हैं जिन्होंने विदेशी बैंक अकाउंट, विदेशी शेयर, म्यूचुअल फंड, ESOPs या RSUs, विदेश में प्रॉपर्टी, क्रिप्टो या डिजिटल एसेट जैसी चीजें आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं की हैं।"

तो अब क्या करना चाहिए? AIS स्टेटमेंट चेक करें

Compliance Portal पर फीडबैक दें

जरूरत हो तो Revised ITR फाइल करें

ध्यान रखें, AY 2025-26 के लिए Revised या Belated ITR भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। नहीं बताया तो क्या होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट का कहना है कि, "अगर विदेशी एसेट या इनकम डिस्क्लोज नहीं की गई, तो ब्लैक मनी एक्ट (Black Money Act) के तहत 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। गंभीर मामलों में कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसी संपत्ति को अनडिस्क्लोस्ड फॉरेन एसेट (Undisclosed Foreign Asset) मानकर उसकी वैल्यू पर 30% तक टैक्स वसूला जा सकता है।