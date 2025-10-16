EPFO क्यों नहीं निकालने देता PF से पूरा पैसा, सिर्फ इतनी सी रकम से कैसे 20 साल में बन जाता है 30 लाख का फंड?

नई दिल्ली| अगर आप नौकरीपेशा हैं तो हर महीने आपकी सैलरी से कुछ हिस्सा प्रोविडेंट फंड (PF) में कटता है। यही पैसा रिटायरमेंट के बाद आपका सहारा बनता है। लेकिन कई लोगों को यह नहीं पता होता कि PF में कितना ब्याज मिलता है, पैसा कैसे बढ़ता है और कब इसे निकाला जा सकता है। तो चलिए समझते हैं।

PF पर कितना ब्याज मिलता है? EPFO के मुताबिक, पीएफ के पैसे पर सरकार हर साल ब्याज (PF interest rate) दर तय करती है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए EPF पर ब्याज दर 8.25% रखी गई है। यह ब्याज आपके PF खाते में जमा राशि पर हर महीने के हिसाब से जुड़ता है, लेकिन साल के अंत में इसका कुल ब्याज आपके खाते में जमा होता है।

हर महीने कर्मचारी का 12% यानी 3,600 PF में जाता है।

नियोक्ता (Employer) भी 12% देता है, पर उसका पूरा हिस्सा PF में नहीं जाता-

8.33% यानी 2,499 रुपए पेंशन फंड यानी EPS में जाएंगे और 3.67% यानी 1,101 रुपए PF में जोड़ दिया जाता है। इस तरह हर महीने कुल 4,701 (कर्मचारी + नियोक्ता का हिस्सा) आपके PF में जमा होता है। अगर यह औसतन 20 साल तक जमा होता रहे, तो ब्याज सहित यह रकम लगभग 28 से 30 लाख रुपए तक हो सकती है।

PF कितना सुरक्षित है? PF पूरी तरह सरकार द्वारा संचालित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO द्वारा संचालित है। यह पैसा सरकारी गारंटी के साथ सुरक्षित रहता है। ब्याज दर भी हर साल सरकार तय करती है, इसलिए इसमें नुकसान का डर नहीं होता।