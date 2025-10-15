EPFO New Rules: पीएफ से निकाल सकेंगे पूरा पैसा, लेकिन इस एक शर्त पर; क्या है वो और ईपीएफओ ने क्यों उठाया ये कदम?

नई दिल्ली| EPFO New Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ के सदस्य अब अपने पीएफ खाते से 100% तक राशि निकाल सकेंगे। हालांकि, ईपीएफओ ने इसके साथ एक शर्त रख दी है। ईपीएफओ के मुताबिक, खाते में कम से कम 25% राशि अनछुई रहनी चाहिए, ताकि रिटायरमेंट के लिए कुछ बचत बनी रहे। यानी आपको अपने खाते में 25 फीसदी का मिनिमम बैलेंस रखना होगा। इतना ही नहीं, नौकरी छूटने के बाद पूरी राशि निकालने की समय सीमा अब 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई है। वहीं, पेंशन (EPS) निकालने के लिए अब 36 महीने का इंतजार करना होगा। सरकार का कहना है कि ये बदलाव PF निकासी को आसान, डिजिटल रूप से पारदर्शी और लंबी अवधि की बचत को सुरक्षित बनाने के लिए किए गए हैं।

EPFO का नया नियम क्यों है खास? ईपीएफओ के मेंबर्स अब जरूरी वजहों से अपना पूरा "एलिजिबल बैलेंस" (जिसमें कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों का शेयर शामिल है) 100% तक निकाल सकते हैं। लेकिन अकाउंट में ईपीएफ की कुल रकम का 25% हमेशा रहना जरूरी है। इससे मेंबर्स के पास एक बेसिक अमाउंट बचा रहता है, जो ब्याज कमाता रहता है और लंबे समय की सेविंग्स को सपोर्ट करता है।

EPFO के पुराने नियम में क्या था? पहले निकासी सिर्फ खास वजहों से होती थी। जैसे- पढ़ाई, घर खरीदना, शादी या बीमारी के लिए। हर वजह के अलग-अलग रूल्स थे, जैसे कितने साल की सर्विस चाहिए, क्या शर्तें हैं और कितनी लिमिट है।