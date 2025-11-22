ग्रेच्युटी का नियम बदला, लेकिन कैसे होता है इसका कैलकुलेशन; 3 साल बाद नौकरी छोड़ने पर कितना मिलेगा पैसा?

नई दिल्ली। Gratuity Calculation: सरकार ने पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत नए ग्रेच्युटी नियम जारी किए हैं, जिनका मकसद रिटायरमेंट बेनिफिट्स को बढ़ाना और ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने के तरीके में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाना है। ये बदलाव फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों के लिए खास तौर पर ज़रूरी हैं, जिन्हें अब नौकरी छोड़ने पर बेहतर फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। इन सुधारों से, सरकार को उम्मीद है कि अलग-अलग सेक्टर में सही और एक जैसा ग्रेच्युटी पेमेंट पक्का हो सकेगा।



ये बदलाव चार लेबर कोड का हिस्सा हैं - कोड ऑन वेजेज, 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020, जिन्हें सरकार ने 21 नवंबर, 2025 को नोटिफाई किया था। सरकार का दावा है कि नए लेबर कानून 29 मौजूदा लेबर कानूनों को आसान बनाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैसे किया जाता है ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन? ग्रेच्युटी उन कर्मचारियों के लिए एक जरूरी फायदा है जो लंबे समय तक किसी ऑर्गनाइजेशन में काम करते हैं। यह एम्प्लॉयर की तरफ से कर्मचारी की लॉयल्टी और सर्विस के लिए एक इनाम है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत, 10 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों को कानूनी तौर पर ग्रेच्युटी देना जरूरी है। यह नियम प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर पर लागू होता है। पहले इस नियम के तहत ग्रेच्युटी पाने के लिए कर्मचारी 5 साल की लगातार सर्विस पूरी करनी होती थी। लेकिन 21 नवंबर से लागू हुए 4 नए लेबर कोड के बाद इस सीमा को 1 साल कर दिया है। यानी अब अगर आप एक साल भी नौकरी करते हैं और छोड़ते हैं तो कंपनी आपको ग्रेच्युटी देगी। आइए जानते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है।



ग्रेच्युटी = (आखिरी सैलरी x 15 x सर्विस के साल) / 26



यह कैलकुलेशन सर्विस के हर पूरे साल के लिए 15 दिनों की सैलरी पर आधारित है, जिसमें एक महीने में काम करने के दिनों की संख्या 26 है। "लास्ट ड्रॉन सैलरी" में बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता शामिल है। अगर कर्मचारी ने आखिरी साल में छह महीने से ज्यादा काम किया है, तो कैलकुलेशन के लिए इसे अगले पूरे साल में राउंड अप किया जाता है।