इन सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी ये नई ग्रेच्युटी सीमा, सरकार ने किया भ्रम दूर!

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी भुगतान (gratuity payment) पर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 25 लाख रुपये की संशोधित ग्रेच्युटी सीमा केवल केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी भुगतान) नियम, 2021 के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के सिविल सेवकों पर लागू होगी।

सरकार ने मई में ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने का फैसला किया था। सेवानिवृत्ति और मृत्यु पर ग्रेच्युटी की सीमा में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इससे यह सीमा 20 लाख रुपये से बढ़कर 25 लाख रुपये हो गई है। नई ग्रेच्युटी सीमा 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी हो गई है।