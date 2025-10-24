FD, म्यूचुअल फंड या गोल्ड किसमें निवेश करने पर है ज्यादा फायदा, आपको क्या चुनना चाहिए?

मुख्य बिंदु गोल्ड एफडी म्यूचुअल फंड

रिटर्न लगभग 12 फीसदी 7.5 फीसदी 12 से 14 फीसदी

स्थिरता अगर लंबे समय के लिए देखें तो गोल्ड सुरक्षित ऑप्शन है। विश्व अस्थिरता जभी भी बढ़ती है तब गोल्ड की डिमांड बढ़ने लगती है। हालांकि मांग और अन्य फैक्टर्स के हिसाब से इसकी कीमत बदलती रहती है। एफडी एक सुरक्षित स्कीम है, इसमें आपका पैसा सबसे सुरक्षित रहता है। म्यूचुअल फंंड में मिलने वाला रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। इसलिए ये असुरक्षित और अस्थिर माना जाता है।

लंबे समय निवेश के लिए क्या बेहतर गोल्ड की कीमत लंबे समय में हमेशा बढ़ती है। भारत जैसे देश में इसकी डिमांड कम होना असंभव है। क्योंकि यहां निवेश के साथ रीति रिवाज के चलते भी गोल्ड लेते हैं। एफडी में भी लंबे समय के लिए निवेश करने पर ज्यादा रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड में भी फायदा तभी मिलता है, जब व्यक्ति लंबे समय के लिए इसमें पैसा लगाएं

निवेश के विकल्प ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड अलग-अलग बैंक में निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में टर्म डिपॉजिट के नाम से ये स्कीम उपलब्ध है। म्यूचुअल फंड के तहत आप अलग-अलग फंड में पैसा लगा सकते हैं।