FD, म्यूचुअल फंड या गोल्ड किसमें निवेश करने पर है ज्यादा फायदा, आपको क्या चुनना चाहिए?

Gold vs FD vs Mutual Fund: बीते दिनों सोने और चांदी के दाम काफी चर्चा में रहे। दिवाली तक सोने और चांदी की डिमांड इतनी बढ़ गई कि इनकी कीमतों ने आसमान छू लिया। सोने और चांदी के दाम में जमकर उछाल देखने को मिला। इस बीच जेपी मॉर्गन ने गोल्ड का टारगेट प्राइस दिया है।
नई दिल्ली। FD, म्यूचुअल फंड या गोल्ड तीनों ऑप्शन से ही आज हर कोई परिचित है। अक्सर लोग तीनों में ही निवेश करना पसंद करते हैं। एफडी जहां आपको सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करता है। वहीं गोल्ड आज के समय में आपको अच्छा रिटर्न देने में सक्षम है। म्यूचुअल फंड तो पहले से ही अपने आकर्षक रिटर्न के लिए जाना जाता है।
लेकिन इनमें से सबसे अच्छा आपके लिए क्या है। वहीं किसमें निवेश करने पर आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। आइए समझते हैं।
|मुख्य बिंदु
|गोल्ड
|एफडी
|म्यूचुअल फंड
|रिटर्न
|लगभग 12 फीसदी
|7.5 फीसदी
|12 से 14 फीसदी
|स्थिरता
|अगर लंबे समय के लिए देखें तो गोल्ड सुरक्षित ऑप्शन है। विश्व अस्थिरता जभी भी बढ़ती है तब गोल्ड की डिमांड बढ़ने लगती है। हालांकि मांग और अन्य फैक्टर्स के हिसाब से इसकी कीमत बदलती रहती है।
|एफडी एक सुरक्षित स्कीम है, इसमें आपका पैसा सबसे सुरक्षित रहता है।
|म्यूचुअल फंंड में मिलने वाला रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। इसलिए ये असुरक्षित और अस्थिर माना जाता है।
|लंबे समय निवेश के लिए क्या बेहतर
|गोल्ड की कीमत लंबे समय में हमेशा बढ़ती है। भारत जैसे देश में इसकी डिमांड कम होना असंभव है। क्योंकि यहां निवेश के साथ रीति रिवाज के चलते भी गोल्ड लेते हैं।
|एफडी में भी लंबे समय के लिए निवेश करने पर ज्यादा रिटर्न मिलता है।
|म्यूचुअल फंड में भी फायदा तभी मिलता है, जब व्यक्ति लंबे समय के लिए इसमें पैसा लगाएं
|निवेश के विकल्प
|ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड
|अलग-अलग बैंक में निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में टर्म डिपॉजिट के नाम से ये स्कीम उपलब्ध है।
|म्यूचुअल फंड के तहत आप अलग-अलग फंड में पैसा लगा सकते हैं।
|बाहरी प्रभाव
|हां
|नहीं
|हां
आपके लिए क्या सही?
आप चाहे तो पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए तीनों में ही निवेश कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड से थोड़ा अलग है। आपके लिए क्या सही है, ये आपकी व्यक्तिगत स्वभाव पर निर्भर करता है।
