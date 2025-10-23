Saving Account में भी मिलेगा FD वाला इंटरेस्ट, बस करना होगा ये काम; ये रहा पूरा प्रोसेस
FD Interest on Saving Accounts: आजकल हर किसी के पास बैंक अकाउंट है, पर ज्यादातर सेविंग अकाउंट होते हैं जिन पर ब्याज कम मिलता है। आप ऑटो स्वीप सुविधा से अपने सेविंग अकाउंट पर एफडी जैसा ब्याज पा सकते हैं। यह सुविधा अतिरिक्त धनराशि को एफडी में ट्रांसफर कर देती है।
नई दिल्ली। FD Interest on Saving Accounts: आज के समय में बहुत से लगभग सभी का बैंक अकाउंट होता है। क्योंकि धीरे-धीरे चीजें डिजिटल हो रही हैं। ऐसे में अकाउंट होना आम बात हो गई है। लेकिन अधिकतर लोगों का अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है। यानी उस पर रखे पैसों पर ब्याज बहुत कम मिलता है। लेकिन आप अपने सेविंग अकाउंट में पड़े पैसों पर एफडी पर मिलने वाला इंटरेस्ट ले सकते हैं। लेकिन कैसे आइए जानते हैं।
सेविंग अकाउंट में एफडी वाली ब्याज पाने के लिए क्या करें?
आप अपने बैंक द्वारा दी जाने वाली ऑटो स्वीप सुविधा को सक्रिय करके बचत खाते पर FD ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा आपके बचत खाते से एक निश्चित सीमा से अधिक अतिरिक्त धनराशि को स्वचालित रूप से एक लिंक्ड फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में स्थानांतरित कर देती है, जहाँ उस पर हाई रिटर्न मिलता है। जब बचत खाते की शेष राशि निर्धारित सीमा से कम हो जाती है, तो बैंक आपके लेनदेन के लिए आवश्यक राशि को FD से स्वचालित रूप से निकाल लेता है।
वहीं, इमरजेंसी में धनराशि को आपके बचत खाते में वापस लाया जा सकता है। आप अपने बचत खाते पर एक सीमा निर्धारित करें और अतिरिक्त धनराशि आने पर उसे अपने सावधि जमा खाते में स्थानांतरित करें।
Sweep-In-Outके अलावा इस तरह भी पा सकते हैं हाई रिटर्न
इसके अलावा युवाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार के बचत खाते उपलब्ध होते हैं। इन बचत खातों पर ब्याज दर सामान्य बचत खातों की तुलना में अधिक होती है। ऐसे खातों के लिए बचत खाते के ब्याज की गणना करें और बेहतर रिटर्न प्राप्त करें। क्योंकि सारे बैंक आपको स्वीप इन और स्वीप आउट की सर्विस नहीं देते।
जब आपके बचत खाते में पर्याप्त राशि हो, तो मासिक ब्याज का उपयोग अन्य निवेशों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप एसआईपी (SIP) का विकल्प चुन सकते हैं और हर महीने ब्याज आय जमा करवा सकते हैं। विशेषज्ञों द्वारा सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड योजनाओं के माध्यम से ब्याज आय पर अधिक रिटर्न मिलता है।
अपने बचत खाते का उपयोग जमा प्रमाणपत्र (Certificates of Deposit) में निवेश करने के लिए करें, जो काफी हद तक सावधि जमा (FD) की तरह होते हैं। देश का प्रत्येक अनुसूचित वित्तीय संस्थान और वाणिज्यिक बैंक जमा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पात्र है। जमा प्रमाणपत्र तीन महीने से एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होते हैं और किसी आपात स्थिति में, परिपक्व जमा प्रमाणपत्र को अधिक ब्याज अर्जित करने के लिए रीइन्वेस्ट (reinvested) किया जा सकता है।
