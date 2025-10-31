FD interest Rates: एक साल की एफडी पर चाहिए ज्यादा रिटर्न? ये रही 8 बैंकों की लिस्ट जो दे रहे तगड़ा ब्याज
FD interest rates 2025: आज के समय में निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन बैंक एफडी को सुरक्षित माना जाता है। कुछ बैंक कम समय के लिए निवेश पर अधिक रिटर्न दे रहे हैं। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और कोटक महिंद्रा बैंक आम नागरिकों को 6.25% ब्याज दे रहे हैं। यूनियन बैंक 6.40% ब्याज दे रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को इन बैंकों में 0.50% अधिक ब्याज मिल रहा है।
नई दिल्ली। FD interest rates 2025: आज के समय में निवेश के कई विकल्प हैं। अधिकतर लोग शेयर बाजार या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी है जो आज भी सुरक्षित निवेश करते हैं। बैंक एफडी को सुरक्षित निवेश माना जाता है। यहां आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है। शेयर बाजार में आपका निवेश निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन यहां आपको एक निश्चित ब्याज दर मिलेगी। लेकिन बहुत से लोग कम समय के लिए निवेश करना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि जो रिटर्न मिले थोड़ा ज्यादा हो।
अगर आप भी बहुत कम समय के लिए निवेश करना चाहते हैं और अधिक रिटर्न पाने की लालसा रखते हैं तो आज हम आपको उन 8 बैंकों की एफडी के बारे में बताएंगे जो एक साल की एफडी पर अन्य बैंकों की तुलना अधिक रिटर्न दे रहे हैं। आइए उन बैंकों की ब्याज दर के बारे में जानते हैं जो वह एक साल की एफडी पर दे रहे हैं।
एक साल की FD पर कौन दे रहा ज्यादा रिटर्न?
फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, यह सलाह दी जाती है कि आप अलग-अलग बैंकों द्वारा दिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट्स की तुलना करें और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देने वाले बैंक को चुनें।
|क्रमांक
|बैंक
|रेगुलर ब्याज दर
|सीनियर सिटिजन के लिए ब्याज दर
|1
|एचडीएफसी बैंक
|6.25
|6.75
|2
|आईसीआईसीआई बैंक
|6.25
|6.75
|3
|कोटक महिंद्रा बैंक
|6.25
|6.75
|4
|फेडरल बैंक
|6.25
|6.75
|5
|एसबीआई
|6.25
|6.75
|6
|यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
|6.4
|6.9
|7
|केनरा बैंक
|6.25
|6.75
|8
|पंजाब नेशनल बैंक
|6.25
|6.75
HDFC बैंक: यह सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक आम नागरिकों को अपने एक साल के टर्म डिपॉजिट पर 6.25% और सीनियर सिटीजन को 6.75% इंटरेस्ट देता है।
ICICI बैंक: एक साल की फिक्स्ड डिपॉजिट पर, यह प्राइवेट लेंडर आम नागरिकों को 6.25% और सीनियर सिटीजन को 6.75% इंटरेस्ट देता है।
कोटक महिंद्रा बैंक: यह प्राइवेट बैंक भी आम नागरिकों और सीनियर सिटीजन को एक साल की फिक्स्ड डिपॉजिट पर क्रमशः 6.25% और 6.75% इंटरेस्ट देता है।
फेडरल बैंक: यह भी आम और सीनियर सिटीजन को एक साल की FD पर क्रमशः 6.25% और 6.75% इंटरेस्ट देता है। सबसे ज्यादा रिटर्न (6.70%) 999 दिन की डिपॉजिट टेन्योर पर मिलता है।
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI): देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक आम नागरिकों को एक साल की फिक्स्ड डिपॉजिट पर 6.25% और सीनियर सिटीजन को 6.75% का इंटरेस्ट देता है।
यूनियन बैंक: यह सरकारी बैंक आम नागरिकों को एक साल की फिक्स्ड डिपॉजिट पर 6.40% और सीनियर सिटीजन्स को 6.90% ब्याज देता है।
केनरा बैंक: यह सरकारी बैंक एक साल की फिक्स्ड डिपॉज़िट पर आम नागरिकों को 6.25% और सीनियर सिटीज़न्स को 6.75% ब्याज देता है। 444 दिनों की FD पर सबसे ज़्यादा 6.50% और 7% का रिटर्न मिलता है।
पंजाब नेशनल बैंक: यह सरकारी बैंक आम नागरिकों को 6.25% और सीनियर सिटीज़न्स को 6.75% ब्याज देता है।
