    EPFO News: मैंने 40 साल की उम्र में नौकरी छोड़ दी तो कब तक मिलता रहेगा PF में पड़े पैसों पर ब्याज, क्या है नियम?

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 01:42 PM (IST)

    EPFO ने साफ किया है कि अगर कोई सदस्य 40 साल की उम्र के बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसके EPF खाते में जमा रकम पर 58 की उम्र तक ब्याज मिलता रहेगा। यानी अगर आपने 40 साल की उम्र में नौकरी छोड़ी है तो भी अगले 18 साल तक ब्याज जुड़ता रहेगा। जैसे ही सदस्य 58 साल का हो जाता है उसके बाद खाता निष्क्रिय हो जाता है।

    मैंने 40 साल की उम्र में नौकरी छोड़ दी तो कब तक मिलता रहेगा PF में पड़े पैसों पर ब्याज?

    नई दिल्ली| EPF Rules 2025: अगर आप नौकरी छोड़ चुके हैं तो क्या आपका भविष्य निधि (EPF) खाता बंद हो जाएगा? क्या अब उसमें ब्याज मिलना बंद हो जाएगा? यह सवाल हर नौकरी करने वाले के मन में आता है। अच्छी खबर यह है कि आपका EPF खाता नौकरी छोड़ने के बाद भी ब्याज कमाता रहेगा। लेकिन यह सुविधा हमेशा के लिए नहीं है। 

    EPFO ने साफ किया है कि अगर कोई सदस्य 40 साल की उम्र के बाद नौकरी छोड़ भी देता है, तो उसके EPF खाते में जमा रकम पर 58 साल की उम्र तक ब्याज मिलता रहेगा। यानी अगर आपने 40 साल की उम्र में नौकरी छोड़ी है तो भी अगले 18 साल तक आपके पैसे पर ब्याज जुड़ता रहेगा।

    फिर खाता हो जाएगा निष्क्रिय

    जैसे ही सदस्य 58 साल का हो जाता है, उसके बाद खाता निष्क्रिय (Inoperative) हो जाता है। इसका मतलब है कि 58 साल के बाद खाते में कोई ब्याज नहीं जुड़ता। हालांकि खाता और जमा राशि बनी रहती है। सदस्य चाहे तो उसे निकाल सकता है।


    यह जानना क्यों है जरूरी?

    ज्यादातर लोग नौकरी छोड़ने या बदलने के बाद अपने EPF खाते को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार वे सोचते हैं कि खाता बंद हो जाएगा या पैसे पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। इस कारण वे जल्दबाजी में पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आपका पैसा 58 साल की उम्र तक सुरक्षित और ब्याजदार बना रहता है।

    अहम क्यों है यह जानकारी?

    EPF हर नौकरी करने वाले का सुरक्षा कवच है। यह सिर्फ रिटायरमेंट के बाद का सहारा नहीं, बल्कि आपात स्थिति में भी बड़ी मदद करता है। इसलिए इस नियम को जानना जरूरी है ताकि आप अपना पैसा सुरक्षित रख सकें और सही समय पर उपयोग कर सकें।

    यानी अगर आप नौकरी छोड़ चुके हैं तो भी घबराइए मत। आपका EPF बैलेंस 58 साल तक ब्याज कमाता रहेगा। उसके बाद खाता निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए सोच-समझकर ही पैसे निकालें।