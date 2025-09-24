EPFO News: मैंने 40 साल की उम्र में नौकरी छोड़ दी तो कब तक मिलता रहेगा PF में पड़े पैसों पर ब्याज, क्या है नियम?

EPFO ने साफ किया है कि अगर कोई सदस्य 40 साल की उम्र के बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसके EPF खाते में जमा रकम पर 58 की उम्र तक ब्याज मिलता रहेगा। यानी अगर आपने 40 साल की उम्र में नौकरी छोड़ी है तो भी अगले 18 साल तक ब्याज जुड़ता रहेगा। जैसे ही सदस्य 58 साल का हो जाता है उसके बाद खाता निष्क्रिय हो जाता है।

नई दिल्ली| EPF Rules 2025: अगर आप नौकरी छोड़ चुके हैं तो क्या आपका भविष्य निधि (EPF) खाता बंद हो जाएगा? क्या अब उसमें ब्याज मिलना बंद हो जाएगा? यह सवाल हर नौकरी करने वाले के मन में आता है। अच्छी खबर यह है कि आपका EPF खाता नौकरी छोड़ने के बाद भी ब्याज कमाता रहेगा। लेकिन यह सुविधा हमेशा के लिए नहीं है।

Did you know? Even if you leave your job, your EPF account will continue to earn interest till the age of 58! After that, it becomes inoperative. Stay informed, stay secure with EPF. Scan the QR to know more.#EPF #EPFO #KnowYourEPF #FinancialSecurity #RetirementPlanning pic.twitter.com/w13cL37IlV — EPFO (@socialepfo) September 18, 2025 फिर खाता हो जाएगा निष्क्रिय जैसे ही सदस्य 58 साल का हो जाता है, उसके बाद खाता निष्क्रिय (Inoperative) हो जाता है। इसका मतलब है कि 58 साल के बाद खाते में कोई ब्याज नहीं जुड़ता। हालांकि खाता और जमा राशि बनी रहती है। सदस्य चाहे तो उसे निकाल सकता है।

अहम क्यों है यह जानकारी? EPF हर नौकरी करने वाले का सुरक्षा कवच है। यह सिर्फ रिटायरमेंट के बाद का सहारा नहीं, बल्कि आपात स्थिति में भी बड़ी मदद करता है। इसलिए इस नियम को जानना जरूरी है ताकि आप अपना पैसा सुरक्षित रख सकें और सही समय पर उपयोग कर सकें।