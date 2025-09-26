Language
    EPFO New Rule: अब नहीं करना होगा 58 साल का इंतजार, ईपीएफओ इतने साल में दे सकता है पूरा पैसा निकालने की सुविधा

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 07:34 PM (IST)

    EPFO New Rule कई बार आपका मन करता होगा कि पीएफ के पैसे से घर खरीद लें बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकाल लें या फिर शादी-ब्याह के काम में लगा दें। लेकिन नियमों की वजह से आप चाहकर भी पूरा पैसा नहीं निकाल पाते। अब सरकार इस पर बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। अब आप पीएफ से पूरा पैसा निकाल पाएंगे।

    अब नहीं करना होगा 58 साल का इंतजार, ईपीएफओ दे सकता है पीएफ से पूरे पैसे निकालने की सुविधा।

    नई दिल्ली| EPFO New Rule 2025: हर महीने सैलरी आती है और उसका एक हिस्सा सीधे पीएफ खाते में चला जाता है। हम सोचते हैं कि ये पैसा रिटायरमेंट के बाद काम आएगा। लेकिन सच बताइए, कितनी बार आपका मन किया होगा कि इस रकम को अभी निकाल लें? घर खरीदने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर शादी-ब्याह के खर्च में लगाने के लिए।

    हालांक, नियमों की एक दीवार बीच में आ जाती है। अब सरकार इसी दीवार को तोड़ने की तैयारी कर रही है। खबर है कि जल्दी ही आप पीएफ के पूरे पैसे रिटायरमेंट से पहले भी निकाल (PF Withdrawal Rules) पाएंगे। सरकार इस पर बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है।

    अब क्या बदल सकता है?

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार EPFO के सब्सक्राइबर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने पर विचार कर रही है। प्लान यह है कि लोग रिटायरमेंट से पहले भी अपना पूरा पैसा निकाल सकें। यानी 58 साल का इंतजार नहीं करना होगा। कहा जा रहा है कि अगर किसी की नौकरी को 10 साल पूरे हो जाते हैं, तो जरूरत पड़ने पर वह PF का पूरा पैसा निकाल सकेगा। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

    मौजूदा नियम क्या कहते हैं?

    • PF का पूरा पैसा निकालने के लिए या तो उम्र 58 साल होनी चाहिए या फिर आप 2 महीने से ज्यादा बेरोजगार हों।
    • 5 साल नौकरी पूरी होने के बाद आप घर बनाने, फ्लैट खरीदने या जमीन लेने के लिए कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं।
    • शादी या एजुकेशन के लिए पैसा निकालने पर कम से कम 7 साल नौकरी पूरी करना जरूरी है।
    • शादी के केस में भी सिर्फ 50% कर्मचारी का योगदान और ब्याज ही निकाल सकते हैं।
    • घर खरीदने या बनाने के लिए PF का 90% हिस्सा निकाला जा सकता है, बशर्ते प्रॉपर्टी आपके या पत्नी या पति के नाम पर हो।

    नियम लागू होने पर किसे मिलेगा फायदा?

    अगर नया नियम लागू होता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो जल्दी रिटायर होना चाहते हैं या किसी मजबूरी में नौकरी छोड़नी पड़ती है। ऐसे लोगों को 58 साल तक रुकना नहीं पड़ेगा और वे PF का पैसा निकाल सकेंगे।

    EPFO में अब तक हुए बड़े बदलाव

    1. UPI से झटपट निकासी- अब 1 लाख रुपए तक का पैसा UPI या ATM से तुरंत निकाल सकते हैं।
    2. ऑटो सेटलमेंट बढ़ा- पहले 1 लाख तक के दावे ऑटो प्रोसेस होते थे, अब सीमा 5 लाख कर दी गई है।
    3. दस्तावेज कम हुए- क्लेम के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स 27 से घटाकर 18 कर दिए गए। अब 3-4 दिन में काम हो जाता है।
    4. घर खरीदने की सुविधा- 3 साल नौकरी पूरी होते ही आप PF का 90% हिस्सा डाउन पेमेंट या EMI में इस्तेमाल कर सकते हैं।
    5. EPFO 3.0 आने वाला है- इसमें UPI पेमेंट, मोबाइल ऐप, ATM कार्ड से निकासी और ऑनलाइन ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं होंगी।

    सरकार का मकसद है कि कर्मचारियों को उनकी जरूरत के वक्त PF का पैसा आसानी से मिले। अगर नया नियम लागू होता है तो लाखों नौकरीपेशा लोगों को राहत मिलेगी। अब देखना होगा कि ये फैसला कब तक हकीकत बनता है।