EPFO New Rule: अब नहीं करना होगा 58 साल का इंतजार, ईपीएफओ इतने साल में दे सकता है पूरा पैसा निकालने की सुविधा

EPFO New Rule कई बार आपका मन करता होगा कि पीएफ के पैसे से घर खरीद लें बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकाल लें या फिर शादी-ब्याह के काम में लगा दें। लेकिन नियमों की वजह से आप चाहकर भी पूरा पैसा नहीं निकाल पाते। अब सरकार इस पर बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। अब आप पीएफ से पूरा पैसा निकाल पाएंगे।

नई दिल्ली| EPFO New Rule 2025: हर महीने सैलरी आती है और उसका एक हिस्सा सीधे पीएफ खाते में चला जाता है। हम सोचते हैं कि ये पैसा रिटायरमेंट के बाद काम आएगा। लेकिन सच बताइए, कितनी बार आपका मन किया होगा कि इस रकम को अभी निकाल लें? घर खरीदने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर शादी-ब्याह के खर्च में लगाने के लिए।

हालांक, नियमों की एक दीवार बीच में आ जाती है। अब सरकार इसी दीवार को तोड़ने की तैयारी कर रही है। खबर है कि जल्दी ही आप पीएफ के पूरे पैसे रिटायरमेंट से पहले भी निकाल (PF Withdrawal Rules) पाएंगे। सरकार इस पर बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है।

अब क्या बदल सकता है? रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार EPFO के सब्सक्राइबर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने पर विचार कर रही है। प्लान यह है कि लोग रिटायरमेंट से पहले भी अपना पूरा पैसा निकाल सकें। यानी 58 साल का इंतजार नहीं करना होगा। कहा जा रहा है कि अगर किसी की नौकरी को 10 साल पूरे हो जाते हैं, तो जरूरत पड़ने पर वह PF का पूरा पैसा निकाल सकेगा। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

नियम लागू होने पर किसे मिलेगा फायदा? अगर नया नियम लागू होता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो जल्दी रिटायर होना चाहते हैं या किसी मजबूरी में नौकरी छोड़नी पड़ती है। ऐसे लोगों को 58 साल तक रुकना नहीं पड़ेगा और वे PF का पैसा निकाल सकेंगे।