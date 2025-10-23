Language
    EPFO प्लॉट, फ्लैट और घर खरीदने के लिए दे रहा एडवांस, पर कैसे मिलेगा पैसा? स्टेप-बाय-स्टेप समझें पूरा प्रोसेस

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:11 PM (IST)

    EPFO housing advance process: अगर आप प्लॉट, फ्लैट या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ईपीएफओ से एडवांस ले सकते हैं। इसके लिए सदस्यता 5 साल होनी चाहिए और खाते में 1000 रुपए का अंशदान होना चाहिए। प्लॉट के लिए 24 महीने का वेतन या खाते की राशि, जो कम हो, मिल सकती है। उमंग ऐप से आवेदन करें, लेकिन ईपीएफ से पैसा तभी निकालें जब बहुत जरूरी हो।

    EPFO प्लॉट, फ्लैट या घर खरीदने के लिए दे रहा एडवांस।

    नई दिल्ली| EPFO housing advance: अगर आप प्लॉट, फ्लैट या फिर बना बनाया घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं और पैसे कम पड़ रहे हैं, तो अब आपको उधार या फिर लोन लेने की जरूरत नहीं हैं। क्योंकि, अब आप EPFO से भी एडवांस ले सकते हैं। जी हां, ईपीएफओ ने यह जानकारी खुद शेयर की है और कहा है कि आप आसान और सुरक्षित तरीके से अपने ईपीएफ खाते से एडवांस (PF withdrawal for home purchase) रकम निकाल सकते हैं। हालांकि, इसके लिए ईपीएफओ ने कुछ शर्तें भी रखी हैं।

    एडवांस पाने के लिए क्या हैं EPFO की शर्तें?

    ईपीएफओ मुख्यालय (दिल्ली) के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I आलोक यादव ने बताया कि कोई भी मेंबर अपने ईपीएफ खाते से प्लॉट खरीदने, घर बनाने या फ्लैट खरीदने के लिए एडवांस ले सकता है। एडवांस पाने के लिए सदस्यता कम से कम 5 साल होनी चाहिए। आपके खाते में कम से कम 1000 रुपए कर्मचारी अंशदान शेष (employee contribution balance) होना चाहिए। प्लॉट या मकान, सदस्य या फिर उसके पार्टनर या दोनों के संयुक्त नाम पर होना चाहिए।

    यह भी पढ़ें- EPFO से निकाल सकेंगे 100% पैसा, 13 कठिन नियम नहीं अब सिर्फ ये 3 शर्तें; पहले से इतना आसान हुआ विड्रॉल?

    प्लॉट के लिए कितना मिल सकता है एडवांस?

    प्लॉट के लिए 24 माह के वेतन, जिस पर ईपीएफ अंशदान दिया हो। या आपके खाते में ब्याज सहित जमा कुल राशि या फिर प्लॉट की कुल कीमत, इनमें से जो राशि सबसे कम हो, वह आपको एडवांस के रूप में मिल सकती है।

    फ्लैट या मकान पर एडवांस की शर्त क्या है?

    अगर आप बना बनाया मकान, फ्लैट या फिर मकान बनवाने (EPF advance for house construction) के लिए एडवांस लेना चाहते हैं तो 36 माह का कुल वेतन, जिस पर ईपीएफ अंशदान दिया जा रहा है। या खाते में ब्याज सहित जमा राशि या फिर मकान की कुल कीमत अथवा निर्माण की कुल लागत, इनमें से जो सबसे कम हो, वह राशि आपको मिल सकेगी।

    कैसे लें एडवांस? स्टेप-बाई-स्टेप फॉलो करें

    1. उमंग ऐप (Umang App) खोलें

    2. EPFO को सर्च करें

    3. रेस क्लेम पर टैप करें

    4. UAN नंबर दर्ज करें

    5. रजिस्टर्ड नंबर पर आए OTP को फिल करें

    6. अपना बैंक अकाउंट दर्ज करें, जो आपके UAN मे सीड है

    7. अगर आपके UAN पर एक से ज्यादा मेंबर आईडी हैं, तो जिस मेंबर आईडी से आपको विड्रॉल करना है, उसे सिलेक्ट करें

    8. अपना पता समेत मांगी गई जानकारी फिल करें

    9. क्लेम के प्रकार में फॉर्म-31 चुनें

    10. पर्पस में जिस उद्देश्य के लिए एडवांस ले रहे हैं, वह चुनें

    11. एडवांस अमाउंट फिल करें

    12. डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करें

    13. आधार से ओटीपी प्राप्त करें और फिल करके सबमिट करें।

    इसके बाद कुछ दिनों में ही आपके खाते में एडवांस रकम आ जाएगी। खास बात यह है कि एडवांस के लिए आपको किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक या चेकबुक सबमिट करने की जरूरत नहीं है। इस एडवांस के लिए आप उमंग ऐप के अलावा EPFO पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं।

    हालांकि, EPFO ने आगाह किया है कि ईपीएफ से पैसा तभी निकालें, जब बहुत जरूरी हो। क्योंकि यह आपके बुढ़ापे का सहारा है।