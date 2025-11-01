ELSS Vs PPF Vs FD: निवेश के लिए कौन बेहतर और कहां मिलेगा ज्यादा रिटर्न; सबकुछ समझिए
ELSS vs PPF vs FD: निवेश के कई विकल्पों में ELSS, PPF और FD शामिल हैं। ELSS इक्विटी में निवेश करता है और कर लाभ प्रदान करता है, जिसमें 3 साल की लॉक-इन अवधि होती है। PPF एक सरकार समर्थित योजना है जिसमें 15 साल की लॉक-इन अवधि होती है। FD एक बैंक जमा है जो निश्चित ब्याज दर प्रदान करता है। चुनाव आपकी आवश्यकताओं और जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है।
नई दिल्ली। ELSS vs PPF vs FD: आज के समय में निवेश को लेकर लोगों के पास कई तरह के विकल्प हैं। लेकिन बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर कहां निवेश करना चाहिए। इन्वेस्टर्स अक्सर दुविधा में रहते हैं जब उन्हें एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बजाय दूसरा चुनने का फैसला करना होता है। अगर आप ELSS (इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम), PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) और FD (फिक्स्ड डिपॉजिट) में निवेश को लेकर कंफ्यूज हैं तो आज हम आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे।
ELSS vs PPF vs FD: आपके लिए कौन बेहतर?
ELSS: जो लोग नहीं जानते, उनके लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स या ELSS एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो सेक्शन 80C (पुराने टैक्स सिस्टम के तहत) के तहत हर साल ₹1.5 लाख तक की छूट देता है। ये म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और इनका लॉक-इन पीरियड तीन साल का होता है।
सेबी के म्यूचुअल फंड स्कीम के क्लासिफिकेशन के अनुसार, ELSS म्यूचुअल फंड को इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, 2005 के मुताबिक अपनी एसेट्स का कम से कम 80 प्रतिशत स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है।
PPF: वहीं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक सरकारी सेविंग स्कीम है जो पक्का रिटर्न देती है। PPF पर अभी सालाना 7.1 प्रतिशत का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है।
ELSS की तरह ही, PPF में इन्वेस्टमेंट पर भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C (पुराने टैक्स सिस्टम) के तहत एक साल में ₹1.50 लाख तक की छूट मिलती है। PPF का लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है।
फिक्स्ड डिपॉजिट: FD भी बैंकों द्वारा दी जाने वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम का एक रूप है जो थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट (लगभग 6-6.5 प्रतिशत सालाना) देती है। इनमें कोई टैक्स छूट नहीं मिलती और इनकी कमाई (इंटरेस्ट) टैक्सेबल होती है। अपने अपने हिसाब से लॉक इन पीरियड चुन सकते हैं।
|पैरामीटर
|ईएलएसएस
|FD
|PPF
|लॉक-इन अवधि
|3 वर्ष
|5 साल
|15 वर्ष
|न्यूनतम निवेश राशि
|500 रुपये
|100 रुपये
|500 रुपये
|रिटर्न
|11%-15%
|5.10%- 6.75%
|7.10%
|जोखिम स्तर
|मध्यम से उच्च
|कम
|कम
|समय से पहले निकासी
|अनुमति नहीं
|अनुमति नहीं
|अनुमत
|ऋण सुविधा
|उपलब्ध नहीं है
|उपलब्ध नहीं है
|उपलब्ध
|रिटर्न का कराधान
|एलटीसीजी लागू
|लागू टीडीएस
|शुल्क माफ
नोट- यहां दी गई जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी निवेश करने से पहले अपने आर्थिक सलाहकार से सलाह अवश्य लें।
