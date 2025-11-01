ELSS Vs PPF Vs FD: निवेश के लिए कौन बेहतर और कहां मिलेगा ज्यादा रिटर्न; सबकुछ समझिए

नई दिल्ली। ELSS vs PPF vs FD: आज के समय में निवेश को लेकर लोगों के पास कई तरह के विकल्प हैं। लेकिन बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर कहां निवेश करना चाहिए। इन्वेस्टर्स अक्सर दुविधा में रहते हैं जब उन्हें एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बजाय दूसरा चुनने का फैसला करना होता है। अगर आप ELSS (इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम), PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) और FD (फिक्स्ड डिपॉजिट) में निवेश को लेकर कंफ्यूज हैं तो आज हम आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ELSS vs PPF vs FD: आपके लिए कौन बेहतर? ELSS: जो लोग नहीं जानते, उनके लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स या ELSS एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो सेक्शन 80C (पुराने टैक्स सिस्टम के तहत) के तहत हर साल ₹1.5 लाख तक की छूट देता है। ये म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और इनका लॉक-इन पीरियड तीन साल का होता है।