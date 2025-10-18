Flipkart-Amazon पर सोने के सिक्के सस्ते में! खरीद पर मिल रहा गजब का डिस्काउंट 

आज धनतेरस है और आज सोने की कीमतों में 3600 रुपए का जबरदस्त उछाल देखने को मिला। इन महंगी कीमतें को मद्देनजर यदि आपको डिस्काउंट या सोने के सिक्कों पर बढ़िया डील से पैसे बचाने का मौका मिल जाए तो कैसे हो।

हम आपको आज अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर क्या डिस्काउंट चल रहा है, उसकी यहां जानकारी दे रहे हैं। ताकि आप शुद्धता और कीमतों की तुलना करके अपने से फैसला ले सकें। यहां 17 अक्टूबर तक टॉ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और ज्वेलरी ब्रांड्स पर सोने के सिक्कों की कीमतों की तुलना दी गई है। 1. अमेजन अमेजन पर MMTC-PAMP का 24K (999.9) 8-ग्राम सोने का सिक्का ₹1,16,630 में मिल रहा है। एक अन्य विकल्प कल्याण ज्वेलर्स का 24K (999) 10-ग्राम सोने का सिक्का ₹1,41,014 में है। अमेजन RBL बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर 5 फीसदी का इस्टेंट डिस्काउंट (अधिकतम ₹1,000) शामिल है।

2. फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट पर MMTC-PAMP का 24K (999.9) 8-ग्राम सोने का सिक्का ₹1,14,480 में मिल रहा है। एक अन्य विकल्प PC ज्वेलर का 24K (995) 10-ग्राम सोने का सिक्का ₹1,40,492 में है। फ्लिपकार्ट SBI क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर ₹750 की छूट शामिल है।

धनतेरस पर सोने के सिक्कों की कीमतों की तुलना प्लेटफॉर्म सिक्के का विवरण (शुद्धता, वजन, ब्रांड) मूल्य (₹) विशेष ऑफर अमेजन 24K (999.9) 8 ग्राम, MMTC-PAMP 1,16,630 RBL बैंक क्रेडिट कार्ड पर 5% तत्काल छूट (अधिकतम ₹1,000) अमेजन 24K (999) 10 ग्राम, कल्याण ज्वेलर्स 1,41,014 - फ्लिपकार्ट 24K (999.9) 8 ग्राम, MMTC-PAMP 1,14,480 SBI क्रेडिट कार्ड पर ₹750 छूट फ्लिपकार्ट 24K (995) 10 ग्राम, PC ज्वेलर 1,40,492 - टाटा क्लिक फैशन 24K (999) 10 ग्राम, मुथूट पप्पचन स्वर्णवर्षम 1,38,743 BOBCARD और एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर 15% छूट टाटा क्लिक फैशन 24K (999) 10 ग्राम, कल्यान ज्वेलर्स 1,39,564 कोई विशेष ऑफर नहीं कॉइनबाज़ार.इन 24K (999.9) 5 ग्राम, MMTC-PAMP 73,949 - कॉइनबाज़ार.इन 24K (999) 10 ग्राम, त्रिभुवनदास भीमजी ज़ावेरी एंड संस 1,44,007 - अजियो 24K (999.9) 10 ग्राम, MMTC-PAMP 1,42,873 कार्ट वैल्यू ₹9,999+ पर कोड DHANVARSHA2 से अतिरिक्त 2% छूट (अधिकतम ₹2,000) अजियो 24K (995) 10 ग्राम, PN गाडगिल ज्वेलर्स 1,37,437 - MMTC-PAMP वेबसाइट 24K (999.9) 10 ग्राम 1,43,520 - 3. टाटा क्लिक फैशन टाटा क्लिक फैशन पर मुथूट पप्पचन स्वर्णवर्षम का 24K (999) 10-ग्राम सोने का सिक्का ₹1,38,743 में मिल रहा है। BOBCARD और एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड्स का उपयोग करने पर खरीदार को 15 फीसदी छूट मिलती है। एक अन्य विकल्प कल्याण ज्वेलर्स का समान शुद्धता वाला 10-ग्राम सोने का सिक्का ₹1,39,564 में है, जिसमें कोई अतिरिक्त ऑफर नहीं है।

MMTC-PAMPMMTC-PAMP की वेबसाइट पर 24K (999.9) 10-ग्राम सोने का सिक्का ₹1,43,520 में मिल रहा है। सोने की शुद्धता को कैसे समझें शुद्धता कीमती धातु के मूल्य और लंबे समय तक चलने वाली कीमत निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सोने पर 999 या 999.9 की मार्किंग उसकी शुद्धता को दिखाती है। चाहे आप सोने के सिक्के खरीद रहे हों या धातु के अन्य रूप, इन मानकों को समझना आवश्यक है।