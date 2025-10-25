Chhath Puja 2025: घर तो पहुंच गए पर वापसी का नहीं टिकट, ये 6 धांसू तरीके से फ्लाइट का किराया होगा सस्ता

नई दिल्ली। धीरे-धीरे लोग छठ पूजा के लिए ट्रेन, फ्लाइट बस से अपनी यात्रा व्यवस्था करके घर पहुंच रहे हैं। अब छठ पूजा (Chhath Puja 2025) नजदीक ही है। ऐसे में ज्यादातर अपने-अपने घर पहुंच चुके होंगे। लेकिन जैसे ही पूजा खत्म होगी, लाखों लोग फिर अपनी कर्मभूमि यानी काम करने वाले शहरों की ओर लौटने की तैयारी करेंगे। जिस तरह घर जाने वालों की भीड़ रेलवे स्टेशनों से लेकर बस अड्डों तक उमड़ी उसी तरह फिर अब वापसी की भी मारामारी हो सकती है।

आए दिन IRCTC एप या वेबसाइट के डाउन होने की रिपोर्ट आ रही हैं। ऐसे में तत्काल कंफर्म टिकट भी मिलना मुश्किल हो रहा है। कई लोग अब ट्रेन (Indian Railway) की जगह फ्लाइट से घर जाने की सोच रहे हैं। क्योंकि ट्रेन में मुकाबले हवाई सफर बहुत महंगा होता है तब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम सस्ती फ्लाइट टिकट से कैसे अपनी यात्रा प्लान बनाएं?

छठ पर एयरलाइंस ने बढ़ाई फ्लाइट्स त्योहार की भीड़ को देखते हुए एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइसजेट जैसी कंपनियों ने पटना, दरभंगा और अन्य बिहार के शहरों के लिए स्पेशल फ्लाइट्स शुरू की हैं। इससे घर वापसी तो आसान हो गई है, लेकिन भारी डिमांड के कारण किराए में तेजी आई है।

सस्ती फ्लाइट टिकट पाने के 6 धांसू तरीके बुकिंग साइट्स पर करें रेट्स की तुलना सिर्फ एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट खरीदना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। मेकमायट्रिप (MakeMyTrip), यात्रा (Yatra), Skyscanner, Google Flights जैसी साइट्स पर दामों की तुलना करें। अक्सर इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर वही फ्लाइट ₹1,000-₹2,000 सस्ती मिल जाती है।

इनकॉग्निटो मोड में करें सर्च अगर आप बार-बार एक ही रूट की फ्लाइट देखते हैं, तो वेबसाइट आपकी हिस्ट्री देखकर दाम बढ़ा देती है। इससे बचने के लिए इनकॉग्निटो या प्राइवेट विंडो में सर्च करें। इससे आपको रियल टाइम का असली किराया दिखेगा।

फ्लेक्सिबल डेट्स और टाइमिंग रखें मंगलवार या बुधवार जैसी मिड-वीक फ्लाइट्स आमतौर पर सस्ती होती हैं। सुबह जल्दी या देर रात की फ्लाइट (रेड-आई फ्लाइट्स) भी बजट फ्रेंडली होती हैं। गूगल फ्लाइट्स कैलेंडर व्यू (Google Flights Calendar View) से पता लगा सकते हैं कि कौन-सी तारीख को टिकट सस्ते हैं।

डायरेक्ट की बजाय स्टॉपओवर फ्लाइट चुनें अगर थोड़ी लंबी यात्रा से फर्क नहीं पड़ता, तो लेओवर वाली फ्लाइट्स बुक करें। नॉन-स्टॉप फ्लाइट की जगह एक स्टॉप वाली फ्लाइट काफी सस्ती पड़ती है। पास के शहर से फ्लाइट पकड़ने पर भी अच्छा डील मिल सकता है।