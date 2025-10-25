Language
    Chhath Puja 2025: घर तो पहुंच गए पर वापसी का नहीं टिकट, ये 6 धांसू तरीके से फ्लाइट का किराया होगा सस्ता

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 07:01 PM (IST)

    छठ पूजा (chhath puja 2025) के बाद घर वापसी (Chhath Puja Return) करने वालों के लिए फ्लाइट टिकट की मारामारी है। ट्रेन में टिकट मिलना मुश्किल होने के कारण लोग फ्लाइट का रुख कर रहे हैं। ऐसे में सस्ती फ्लाइट टिकट पाने के लिए बुकिंग साइट्स पर कीमतों की तुलना करें, इनकॉग्निटो मोड में सर्च करें, फ्लेक्सिबल डेट्स चुनें, स्टॉपओवर फ्लाइट्स देखें, फेयर अलर्ट सेट करें और लॉयल्टी प्रोग्राम्स का फायदा उठाएं।

    Hero Image

    नई दिल्ली। धीरे-धीरे लोग छठ पूजा के लिए ट्रेन, फ्लाइट बस से अपनी यात्रा व्यवस्था करके घर पहुंच रहे हैं। अब छठ पूजा (Chhath Puja 2025) नजदीक ही है। ऐसे में ज्यादातर अपने-अपने घर पहुंच चुके होंगे। लेकिन जैसे ही पूजा खत्म होगी, लाखों लोग फिर अपनी कर्मभूमि यानी काम करने वाले शहरों की ओर लौटने की तैयारी करेंगे। जिस तरह घर जाने वालों की भीड़ रेलवे स्टेशनों से लेकर बस अड्डों तक उमड़ी उसी तरह फिर अब वापसी की भी मारामारी हो सकती है।

    आए दिन IRCTC एप या वेबसाइट के डाउन होने की रिपोर्ट आ रही हैं। ऐसे में तत्काल कंफर्म टिकट भी मिलना मुश्किल हो रहा है। कई लोग अब ट्रेन (Indian Railway) की जगह फ्लाइट से घर जाने की सोच रहे हैं। क्योंकि ट्रेन में मुकाबले हवाई सफर बहुत महंगा होता है तब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम सस्ती फ्लाइट टिकट से कैसे अपनी यात्रा प्लान बनाएं?

    छठ पर एयरलाइंस ने बढ़ाई फ्लाइट्स

    त्योहार की भीड़ को देखते हुए एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइसजेट जैसी कंपनियों ने पटना, दरभंगा और अन्य बिहार के शहरों के लिए स्पेशल फ्लाइट्स शुरू की हैं। इससे घर वापसी तो आसान हो गई है, लेकिन भारी डिमांड के कारण किराए में तेजी आई है।

    सस्ती फ्लाइट टिकट पाने के 6 धांसू तरीके

    बुकिंग साइट्स पर करें रेट्स की तुलना

    सिर्फ एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट खरीदना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। मेकमायट्रिप (MakeMyTrip), यात्रा (Yatra), Skyscanner, Google Flights जैसी साइट्स पर दामों की तुलना करें। अक्सर इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर वही फ्लाइट ₹1,000-₹2,000 सस्ती मिल जाती है।

    इनकॉग्निटो मोड में करें सर्च

    अगर आप बार-बार एक ही रूट की फ्लाइट देखते हैं, तो वेबसाइट आपकी हिस्ट्री देखकर दाम बढ़ा देती है। इससे बचने के लिए इनकॉग्निटो या प्राइवेट विंडो में सर्च करें। इससे आपको रियल टाइम का असली किराया दिखेगा।

    फ्लेक्सिबल डेट्स और टाइमिंग रखें

    मंगलवार या बुधवार जैसी मिड-वीक फ्लाइट्स आमतौर पर सस्ती होती हैं। सुबह जल्दी या देर रात की फ्लाइट (रेड-आई फ्लाइट्स) भी बजट फ्रेंडली होती हैं। गूगल फ्लाइट्स कैलेंडर व्यू (Google Flights Calendar View) से पता लगा सकते हैं कि कौन-सी तारीख को टिकट सस्ते हैं।

    डायरेक्ट की बजाय स्टॉपओवर फ्लाइट चुनें

    अगर थोड़ी लंबी यात्रा से फर्क नहीं पड़ता, तो लेओवर वाली फ्लाइट्स बुक करें। नॉन-स्टॉप फ्लाइट की जगह एक स्टॉप वाली फ्लाइट काफी सस्ती पड़ती है। पास के शहर से फ्लाइट पकड़ने पर भी अच्छा डील मिल सकता है।

    फेयर अलर्ट ऑन करें और सोशल मीडिया पर रहें एक्टिव

    एयरलाइंस अकसर फ्लैश सेल या लिमिटेड टाइम ऑफर लाती हैं। Skyscanner, Momondo या Kayak पर फेयर अलर्ट सेट करें ताकि किराया घटते ही नोटिफिकेशन मिले। साथ ही एयरलाइंस के Instagram, Facebook और X (Twitter) अकाउंट पर नजर रखें, कई बार वहीं सबसे बड़ी डील्स मिल जाती हैं।

    लॉयल्टी प्रोग्राम्स और पॉइंट्स का फायदा उठाएं

    अगर आप बार-बार उड़ान भरते हैं, तो एयरलाइन के लॉयल्टी प्रोग्राम्स जॉइन करें। हर यात्रा पर मिलने वाले पॉइंट्स को आगे डिस्काउंट या फ्री टिकट में बदल सकते हैं।

    बोनस टिप

    रेड-आई फ्लाइट्स (रात या तड़के सुबह वाली उड़ानें) न सिर्फ सस्ती होती हैं, बल्कि भीड़ भी कम रहती है। साथ ही होटल का एक दिन का किराया भी बच जाता है।

     