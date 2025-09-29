Cheapest Car Loan: कौन-सा बैंक दे रहा सबसे सस्ता कार लोन, कितनी है ब्याज दर, ये रही सारे बैंकों की डिटेल

बैंक का नाम ब्याज दर (वार्षिक) लोन की अवधि

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8.90% से शुरू 7 साल तक

इंडियन ओवरसीज बैंक 7.80% से शुरू 7 साल तक

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 9.99% से शुरू 10 साल तक

कैनरा बैंक 8.05% से शुरू 7 साल तक

एचडीएफसी बैंक 9.40% से शुरू 7 साल तक

इंडसइंड बैंक 8.00% से शुरू 5 साल तक

आईसीआईसीआई 9.15% से शुरू 7 साल तक

करूर वैश्य बैंक 8.55% से शुरू 7 साल तक

साउथ इंडियन बैंक 8.75% से शुरू 7 साल तक

कोटक महिंद्रा बैंक बैंक से संपर्क करें 7 साल तक

आईडीबीआई बैंक 8.30% से शुरू (floating) 8.90% से शुरू (fixed) 7 साल तक

यस बैंक बैंंक से संपर्क करें 8 साल तक

कर्नाटक बैंक 9.05% से शुरू 7 साल तक

फेडरल बैंक 10.50% से शुरू 7 साल तक

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 9.00% से शुरू 7 साल तक

पंजाब नेशनल बैंक Floating: 7.85% से शुरू Fixed: 8.85% से शुरू 7 साल तक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.80% से शुरू 7 साल तक

एक्सिस बैंक 8.80% से शुरू 7 साल तक

बैंक ऑफ बड़ौदा Fixed: 8.65% से शुरू Floating: 8.15% से शुरू 7 साल तक

बैंक ऑफ इंडिया 7.85% से शुरू 7 साल तक

बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7.70% से शुरू 7 साल तक

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7.85% से शुरू 7 साल तक

इंडियन बैंक 7.75% से शुरू 7 साल तक

यूको बैंक 7.60% से शुरू 7 साल तक