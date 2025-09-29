Cheapest Car Loan: कौन-सा बैंक दे रहा सबसे सस्ता कार लोन, कितनी है ब्याज दर, ये रही सारे बैंकों की डिटेल
देश के बड़े सरकारी से लेकर कई प्राइवेट बैंक 7.60 से लेकर 10.50 प्रतिशत की ब्याज दर पर कार लोन दे रहे हैं। लेकिन इनमें सबसे कम इंटरेस्ट रेट एसबीआई नहीं बल्कि एक अन्य सरकारी बैंक ऑफर कर रहा है। हालांकि किसी भी प्रकार के लोन पर ब्याज की दरें कर्ज लेने वाले व्यक्ति के सिबिल स्कोर पर भी निर्भर करती है।
नई दिल्ली। जीएसटी की दरों (New GST Rates) में बड़ी कटौती के बाद त्योहारी सीजन में कारों की बिक्री तेजी से बढ़ी है। ऐसे में अगर आप भी कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि कहां सबसे सस्ता कार लोन (Lowest Interest Car Loan) कहां मिल रहा, कौन-सा बैंक कार लोन पर कम इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। व्हीकल लोन फाइनेंसिंग सैंकड़ों एनबीएफसी व बैंक करते हैं, लेकिन सबसे कम ब्याज पर कर्ज कुछ ही बैंक दे रहे हैं। आइये आपको बताते हैं कम इंटरेस्ट रेट कौन ऑफर कर रहा है।
कौन-सा बैंक दे रहा सबसे सस्ता कार लोन
बैंक बाजार की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सरकारी से लेकर कई प्राइवेट बैंक 7.60 से लेकर 10.50 प्रतिशत की ब्याज दर पर कार लोन दे रहे हैं। लेकिन, इनमें सबसे कम इंटरेस्ट रेट एसबीआई नहीं बल्कि एक अन्य सरकारी बैंक ऑफर कर रहा है।
इस पूरी लिस्ट को देखा जाए तो कार लोन पर सबसे कम इंटरेस्ट रेट (7.60%) यूको बैंक ऑफर कर रहा है। हालांकि, किसी भी प्रकार के लोन पर ब्याज की दरें, कर्ज लेने वाले व्यक्ति के सिबिल स्कोर पर भी निर्भर करती है।
