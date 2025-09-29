Language
    Cheapest Car Loan: कौन-सा बैंक दे रहा सबसे सस्ता कार लोन, कितनी है ब्याज दर, ये रही सारे बैंकों की डिटेल

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 04:59 PM (IST)

    देश के बड़े सरकारी से लेकर कई प्राइवेट बैंक 7.60 से लेकर 10.50 प्रतिशत की ब्याज दर पर कार लोन दे रहे हैं। लेकिन इनमें सबसे कम इंटरेस्ट रेट एसबीआई नहीं बल्कि एक अन्य सरकारी बैंक ऑफर कर रहा है। हालांकि किसी भी प्रकार के लोन पर ब्याज की दरें कर्ज लेने वाले व्यक्ति के सिबिल स्कोर पर भी निर्भर करती है।

    सरकारी से लेकर कई प्राइवेट बैंक 7.60 से लेकर 10.50 प्रतिशत की ब्याज दर पर कार लोन दे रहे हैं।

    नई दिल्ली। जीएसटी की दरों (New GST Rates) में बड़ी कटौती के बाद त्योहारी सीजन में कारों की बिक्री तेजी से बढ़ी है। ऐसे में अगर आप भी कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि कहां सबसे सस्ता कार लोन (Lowest Interest Car Loan) कहां मिल रहा, कौन-सा बैंक कार लोन पर कम इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। व्हीकल लोन फाइनेंसिंग सैंकड़ों एनबीएफसी व बैंक करते हैं, लेकिन सबसे कम ब्याज पर कर्ज कुछ ही बैंक दे रहे हैं। आइये आपको बताते हैं कम इंटरेस्ट रेट कौन ऑफर कर रहा है।

    कौन-सा बैंक दे रहा सबसे सस्ता कार लोन

    बैंक बाजार की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सरकारी से लेकर कई प्राइवेट बैंक 7.60 से लेकर 10.50 प्रतिशत की ब्याज दर पर कार लोन दे रहे हैं। लेकिन, इनमें सबसे कम इंटरेस्ट रेट एसबीआई नहीं बल्कि एक अन्य सरकारी बैंक ऑफर कर रहा है।

    बैंक का नाम ब्याज दर (वार्षिक) लोन की अवधि
    स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8.90% से शुरू 7 साल तक
    इंडियन ओवरसीज बैंक 7.80% से शुरू 7 साल तक
    आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 9.99% से शुरू 10 साल तक
    कैनरा बैंक 8.05% से शुरू 7 साल तक
    एचडीएफसी बैंक 9.40% से शुरू 7 साल तक
    इंडसइंड बैंक 8.00% से शुरू 5 साल तक
    आईसीआईसीआई 9.15% से शुरू 7 साल तक
    करूर वैश्य बैंक 8.55% से शुरू 7 साल तक
    साउथ इंडियन बैंक 8.75% से शुरू 7 साल तक
    कोटक महिंद्रा बैंक बैंक से संपर्क करें 7 साल तक
    आईडीबीआई बैंक 8.30% से शुरू (floating)

    8.90% से शुरू (fixed)

    		 7 साल तक
    यस बैंक बैंंक से संपर्क करें 8 साल तक
    कर्नाटक बैंक 9.05% से शुरू 7 साल तक
    फेडरल बैंक 10.50% से शुरू 7 साल तक
    इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 9.00% से शुरू 7 साल तक
    पंजाब नेशनल बैंक Floating: 7.85% से शुरू

    Fixed: 8.85% से शुरू

    		 7 साल तक
    यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.80% से शुरू 7 साल तक
    एक्सिस बैंक 8.80% से शुरू 7 साल तक
    बैंक ऑफ बड़ौदा Fixed: 8.65% से शुरू

    Floating: 8.15% से शुरू

    		 7 साल तक
    बैंक ऑफ इंडिया 7.85% से शुरू 7 साल तक
    बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7.70% से शुरू 7 साल तक
    सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7.85% से शुरू 7 साल तक
    इंडियन बैंक 7.75% से शुरू 7 साल तक
    यूको बैंक 7.60% से शुरू 7 साल तक
    बंधन बैंक 9.47% से शुरू 7 साल तक

    इस पूरी लिस्ट को देखा जाए तो कार लोन पर सबसे कम इंटरेस्ट रेट (7.60%) यूको बैंक ऑफर कर रहा है। हालांकि, किसी भी प्रकार के लोन पर ब्याज की दरें, कर्ज लेने वाले व्यक्ति के सिबिल स्कोर पर भी निर्भर करती है।