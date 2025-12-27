Language
    8th Pay Commission Salary Hike 2026: लेवल 1 से 18 तक, किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी; ये रहा पूरा कैलकुलेशन

    Updated: Sat, 27 Dec 2025 10:51 AM (IST)

    8th Pay Commission Salary Hike 2026: केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के तहत बड़ा तोहफा मिल सकता है।

    8th Pay Commission Salary Hike 2026: लेवल 1 से 18 तक, किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी; ये रहा पूरा कैलकुलेशन

    नई दिल्ली। 8th Pay Commission Salary Hike 2026: 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। 1 जनवरी से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। 8वां वेतन आयोग जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा तो पता चलेगा कि आखिर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। लेकिन यह बढ़ी हुई सैलरी किस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ेगी।

    हर 10 साल में एक वेतन आयोग बनता है, जिससे कई कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपनी बेसिक सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी का मौका मिलता है। छठे वेतन आयोग में, 1.92 फिटमेंट फैक्टर के कारण बेसिक सैलरी 1.92 गुना बढ़ी थी, जबकि सातवें वेतन आयोग में, 2.57 फिटमेंट फैक्टर के बाद यह बढ़ोतरी 2.57 गुना थी।

    भारत सरकार के कर्मचारियों को 18 लेवल में बांटा गया है। लेवल 1 में ग्रुप डी के कर्मचारी आते हैं और लेवल 18 सबसे बड़ा लेवल होता है। इसमें कैबिनेट सचिव आते हैं। 1 और 18 लेवल के बीच 16 ग्रुप हैं। ये सभी ग्रुप, ए, बी, सी और डी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में 8वें वेतन आयोग में अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कितनी सैलरी बढ़ेगी आइए जानते हैं।

    8th Pay Commission में कितना होगा फिटमेंट फैक्टर?

    हम फिटमेंट फैक्टर 1.92, 2.15 या 2.57 के साथ लेवल 1-18 के केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संभावित सैलरी बढ़ोतरी के बारे में जानेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर फिटमेंट फैक्टर कैसे तय किया जाता है।

    फिटमेंट फैक्टर को लेकर नेक्सडिग्म के डायरेक्टर पेरोल सर्विसेज, रामचंद्रन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर आमतौर पर कई आर्थिक और संगठनात्मक बातों के आधार पर एम्प्लॉयर, पे कमीशन या कंपनसेशन कमेटी द्वारा तय किया जाता है।

    ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज़ फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट मनजीत सिंह पटेल के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लिए संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.13 हो सकता है। इस फिटमेंट फैक्टर में 58% का मौजूदा महंगाई भत्ता, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने तक DA में संभावित बढ़ोतरी, सालाना वेतन वृद्धि, परिवार इकाइयों की संख्या (3.6 पर) शामिल है।

    8th Pay Commission Salary Hike 2026: लेवल 1 से 18 तक के कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी?

    7वें वेतन आयोग के तहत बेसिक पे की बात करें तो बेसिक पे कुछ इस प्रकार है

    ग्रेड लेवल 7वां वेतन आयोग बेसिक पे
    लेवल 1 ₹18,000
    लेवल 2 ₹19,900
    लेवल 3 ₹21,700
    लेवल 4 ₹25,500
    लेवल 5 ₹29,200
    लेवल 6 ₹35,400
    लेवल 7 ₹44,900
    लेवल 8 ₹47,600
    लेवल 9 ₹53,100
    लेवल 10 ₹56,100
    लेवल 11 ₹67,700
    लेवल 12 ₹78,800
    लेवल 13 ₹118,500
    लेवल 13 ₹131,100
    लेवल 14 ₹144,200
    लेवल 15 ₹182,200
    लेवल 16 ₹205,400
    लेवल 17 ₹225,000
    लेवल 18 ₹250,000

    फिटमेंट फैक्टर 1.92 हुआ तो कितनी बढ़ेगी सैलरी?

    ग्रेड लेवल बेसिक पे (फिटमेंट फैक्टर 1.92) कितनी बढ़ेगी सैलरी? (रुपये में)
    लेवल 1 34560 16,560.00
    लेवल 2 38208 18,308.00
    लेवल 3 41664 19,964.00
    लेवल 4 48960 23,460.00
    लेवल 5 56064 26,864.00
    लेवल 6 67968 32,568.00
    लेवल 7 86208 41,308.00
    लेवल 8 91392 43,792.00
    लेवल 9 101952 48,852.00
    लेवल 10 107712 51,612.00
    लेवल 11 129984 62,284.00
    लेवल 12 151296 72,496.00
    लेवल 13 227520 109,020.00
    लेवल 13 251712 120,612.00
    लेवल 14 276864 132,664.00
    लेवल 15 349824 167,624.00
    लेवल 16 394368 188,968.00
    लेवल 17 432000 207,000.00
    लेवल 18 480000 230,000.00

    फिटमेंट फैक्टर 2.15 हुआ तो कितनी बढ़ेगी सैलरी?

    ग्रेड लेवल बेसिक पे (फिटमेंट फैक्टर 2.15) कितनी बढ़ेगी सैलरी? (रुपये में)
    लेवल 1 38700 20,700.00
    लेवल 2 42785 22,885.00
    लेवल 3 46655 24,955.00
    लेवल 4 54825 29,325.00
    लेवल 5 62780 33,580.00
    लेवल 6 76110 40,710.00
    लेवल 7 96535 51,635.00
    लेवल 8 102340 54,740.00
    लेवल 9 114165 61,065.00
    लेवल 10 120615 64,515.00
    लेवल 11 145555 77,855.00
    लेवल 12 169420 90,620.00
    लेवल 13 254775 136,275.00
    लेवल 13 281865 150,765.00
    लेवल 14 310030 165,830.00
    लेवल 15 391730 209,530.00
    लेवल 16 441610 236,210.00
    लेवल 17 483750 258,750.00
    लेवल 18 537500 287,500.00

    फिटमेंट फैक्टर 2.57 हुआ तो कितनी बढ़ेगी सैलरी?

    ग्रेड लेवल बेसिक पे (फिटमेंट फैक्टर 2.57) कितनी बढ़ेगी सैलरी? (रुपये में)
    लेवल 1 46260 28,260.00
    लेवल 2 51143 31,243.00
    लेवल 3 55769 34,069.00
    लेवल 4 65535 40,035.00
    लेवल 5 75044 45,844.00
    लेवल 6 90978 55,578.00
    लेवल 7 115393 70,493.00
    लेवल 8 122332 74,732.00
    लेवल 9 136467 83,367.00
    लेवल 10 144177 88,077.00
    लेवल 11 173989 106,289.00
    लेवल 12 202516 123,716.00
    लेवल 13 304545 186,045.00
    लेवल 13 336927 205,827.00
    लेवल 14 370594 226,394.00
    लेवल 15 468254 286,054.00
    लेवल 16 527878 322,478.00
    लेवल 17 578250 353,250.00
    लेवल 18 642500 392,500.00

