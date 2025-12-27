8th Pay Commission Salary Hike 2026: लेवल 1 से 18 तक, किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी; ये रहा पूरा कैलकुलेशन

नई दिल्ली। 8th Pay Commission Salary Hike 2026: 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। 1 जनवरी से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। 8वां वेतन आयोग जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा तो पता चलेगा कि आखिर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। लेकिन यह बढ़ी हुई सैलरी किस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ेगी।

हर 10 साल में एक वेतन आयोग बनता है, जिससे कई कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपनी बेसिक सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी का मौका मिलता है। छठे वेतन आयोग में, 1.92 फिटमेंट फैक्टर के कारण बेसिक सैलरी 1.92 गुना बढ़ी थी, जबकि सातवें वेतन आयोग में, 2.57 फिटमेंट फैक्टर के बाद यह बढ़ोतरी 2.57 गुना थी।

भारत सरकार के कर्मचारियों को 18 लेवल में बांटा गया है। लेवल 1 में ग्रुप डी के कर्मचारी आते हैं और लेवल 18 सबसे बड़ा लेवल होता है। इसमें कैबिनेट सचिव आते हैं। 1 और 18 लेवल के बीच 16 ग्रुप हैं। ये सभी ग्रुप, ए, बी, सी और डी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में 8वें वेतन आयोग में अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कितनी सैलरी बढ़ेगी आइए जानते हैं।

8th Pay Commission में कितना होगा फिटमेंट फैक्टर? हम फिटमेंट फैक्टर 1.92, 2.15 या 2.57 के साथ लेवल 1-18 के केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संभावित सैलरी बढ़ोतरी के बारे में जानेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर फिटमेंट फैक्टर कैसे तय किया जाता है।

फिटमेंट फैक्टर को लेकर नेक्सडिग्म के डायरेक्टर पेरोल सर्विसेज, रामचंद्रन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर आमतौर पर कई आर्थिक और संगठनात्मक बातों के आधार पर एम्प्लॉयर, पे कमीशन या कंपनसेशन कमेटी द्वारा तय किया जाता है। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज़ फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट मनजीत सिंह पटेल के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लिए संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.13 हो सकता है। इस फिटमेंट फैक्टर में 58% का मौजूदा महंगाई भत्ता, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने तक DA में संभावित बढ़ोतरी, सालाना वेतन वृद्धि, परिवार इकाइयों की संख्या (3.6 पर) शामिल है।