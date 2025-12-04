Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Top Mutual Fund: साल का सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला फंड, 130% से भी ज्यादा हुआ निवेशकों को मुनाफा

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 12:36 PM (IST)

    Top Mutual Fund: म्यूचुअल फंड के बारे में आज हर कोई जानता है। इसमें न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 से 14 फीसदी मिल जाता है। हालांकि ये रिटर्न शेयर मार्केट ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड निवेशकों का पसंदीदा निवेश विकल्प बन गया है। इसमें निवेश कर आप भविष्य के लिए मोटा फंड तैयार कर सकते हैं। इसमें मिलने वाला रिटर्न, सुरक्षित स्कीम से कई गुना ज्यादा होता है। हालांकि ये रिटर्न फिक्स नहीं रहता। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्योंकि ये शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर है। इसलिए म्यूचुअल फंड से कभी-कभी फायदा होने की जगह नुकसान भी हो सकता है। हर कोई ऐसे फंड में निवेश करना चाहता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। हालांकि ये बताना मुश्किल है कि किस फंड से फायदा और किस फंड से नुकसान होगा। 

    आज हम आपको ऐसे फंड के बारे में बताएंगे, जिसने इस साल सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। ये रिटर्न 100 फीसदी से भी ज्यादा रहा। आइए अब इस फंड के बारे में भी जान लेते हैं। 

    Top Mutual Fund: किस फंड ने दिया सबसे ज्यादा रिटर्न?

    इस साल DSP वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग ओवरसिज इक्विटी ओमनी FoF है। इसने एक साल में 134 फीसदी का रिटर्न दिया है। आइए सबसे इस फंड की होल्डिंग के बारे में बात करते हैं। 

    • (75%) बैल्करॉक ग्लोबल फंड्स- वर्ल्ड गोल्ड फंड (क्लास 12 USD शेयर्स)
    • (24.49%) वैनेक गोल्ड माइनर्स ईटीएफ (
    • (1.54%) REPS / रिवर्स रेपो निवेश

    अब इस फंड के बारे में बेसिक डिटेल्स दिख लेते हैं-

    बेसिक डिटेल्स फीसदी
    एक्सपेंस रेश्यो 1.64%
    स्टैंडर्ड डेविएशन 33.42%
    शार्प रेश्यो 2.92%

    अब ऐसे पांच फंड्स के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने एक साल में अब तक सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है।

    एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले फंड

    फंड के नाम AUM एक्सपेंस रेश्यो एक साल में रिटर्न
    DSP वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग ओवरसिज इक्विटी ओमनी FoF 1497.725 1.64 134.5509315
    SBI सिल्वर ETF FOF 1193.171 0.3 93.8936384
    HDFC सिल्वर ETF FoF 1547.86 0.23 92.9035208
    निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF FOF 2216.995 0.27 92.67653026
    कोटक सिल्वर ETF FoF 398.5877 0.14 92.54542643

    यह भी पढ़ें:-Saving Tips: क्या है 1st Week Rule, फालतू खर्चें की आदत कर देगा दूर; कैसे करें इसे इस्तेमाल?



    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US