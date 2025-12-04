Top Mutual Fund: साल का सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला फंड, 130% से भी ज्यादा हुआ निवेशकों को मुनाफा

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड निवेशकों का पसंदीदा निवेश विकल्प बन गया है। इसमें निवेश कर आप भविष्य के लिए मोटा फंड तैयार कर सकते हैं। इसमें मिलने वाला रिटर्न, सुरक्षित स्कीम से कई गुना ज्यादा होता है। हालांकि ये रिटर्न फिक्स नहीं रहता।

क्योंकि ये शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर है। इसलिए म्यूचुअल फंड से कभी-कभी फायदा होने की जगह नुकसान भी हो सकता है। हर कोई ऐसे फंड में निवेश करना चाहता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। हालांकि ये बताना मुश्किल है कि किस फंड से फायदा और किस फंड से नुकसान होगा।

आज हम आपको ऐसे फंड के बारे में बताएंगे, जिसने इस साल सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। ये रिटर्न 100 फीसदी से भी ज्यादा रहा। आइए अब इस फंड के बारे में भी जान लेते हैं। Top Mutual Fund: किस फंड ने दिया सबसे ज्यादा रिटर्न? इस साल DSP वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग ओवरसिज इक्विटी ओमनी FoF है। इसने एक साल में 134 फीसदी का रिटर्न दिया है। आइए सबसे इस फंड की होल्डिंग के बारे में बात करते हैं।