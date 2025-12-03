Saving Tips: क्या है 1st Week Rule, फालतू खर्चें की आदत कर देगा दूर; कैसे करें इसे इस्तेमाल?
नई दिल्ली। सैलरी मैनेज करना आज के समय में काफी जरूरी है। ताकि आप भविष्य में आने वाली किसी भी वित्तीय परेशानी का सामना कर पाए। अगर आप भी खर्चों के साथ सैलरी मैनेज नहीं कर पाते, तो ये आर्टिकल आपके लिए है।
आमतौर पर खर्चों के साथ सेविंग (Saving Tips) करना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके अनचाहे या फालतू खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम चाहकर भी इससे बाहर नहीं आ पाते। अगर आपको भी फालतू खर्चे की आदत लगी है, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े का काम का होने वाला है।
आज हम आपको ऐसे रामबाण तरीके के बारे में बताएंगे, जिससे आपकी फालतू खर्चे की ये आदत दूर हो जाएगी।
क्या है 1st Week Rule?
ये रूल उन लोगों के लिए काफी मददगारी है, जिन्हें फालतू या अनचाहे खर्चे की आदत होती है। चलिए जानते हैं कि आप फस्ट वीक रूल का उपयोग कैसे कर सकते हैं। इस नियम के मुताबिक आप महीने के पहले हफ्ते किसी भी तरह की नई वस्तु न खरीदें। इसके साथ ही इस समय को ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के लिए उपयोग करें।
अगर आपको एक हफ्ते के बाद भी ये लगता है कि आपको वो वस्तु चाहिए तो तब आप चाहे तो खरीद सकते हैं। इ तरह से ये नियम आपको फालतू खर्चा करने से बचाता है।
आप चाहे तो सैलरी को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए 50:30:20 नियम का उपयोग कर सकते हैं। इस नियम में 50 फीसदी के अनुसार आप सैलरी का 50 फीसदी जरूरी खर्चों में इस्तेमाल करें। इसी तरह 30 फीसदी पैसा आप सेविंग के लिए उपयोग करें और 20 फीसदी पैसा आप मनचाहे खर्चे के लिए उपयोग कर सकते हैं।
