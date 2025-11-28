Language
    ये हैं सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले 5 एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जिनमें लोग धड़ाधड़ कर रहे निवेश 

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:35 PM (IST)

    इस लेख में, हम उन 5 एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने निवेशकों को बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेट में निवेश करने का एक अच्छा विकल्प है। केनरा रोबेको, कोटक, एक्सिस, सुंदरम और पीजीआईएम इंडिया जैसे फंड्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। निवेश करने से पहले जोखिम का आकलन करना ज़रूरी है।

    ‘एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड’ का परिसंपत्ति आधार अक्टूबर 2025 में सालाना आधार पर 13 प्रतिशत बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपये हो गया। 

    नई दिल्ली। हम आपको उन गजब के रिटर्न देने वाले जादुई फंड (Best Aggressive Hybrid Fund) के बारे में बता रहे हैं जो 65-75% पैसा शेयर बाजार में लगाते हैं और बाकी डेट में। यानी जिनसे तेज रिटर्न तो मिलता ही है साथ ही पैसा डूबने का रिस्क भी थोड़ा कम होता है। यह वजह है कि निवेशकों ने चुपचाप 2.5 लाख करोड़ रुपये इन फंड्स में लगा दिए हैं। जी हां, सिर्फ एक साल इनमें 13% का तगड़ा उछाल देखने को मिला। साथ ही 4 लाख नए निवेशक जुड़ गए, यानी कुल 60 लाख से ज्यादा लोग अभी इसमें निवेशित हैं। तो चलिए जानते हैं उन टॉप-5 एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के बारे में जानते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है।

    ‘एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड’ की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता से इस श्रेणी का परिसंपत्ति आधार अक्टूबर 2025 में सालाना आधार पर 13 प्रतिशत बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह विस्तार ऐसे समय में हुआ है जब निफ्टी एक वर्ष के लंबे सुधार और अत्यधिक अस्थिरता के दौर से गुजरा है। इससे कई निवेशक मिश्रित खंड के माध्यम से स्थिरता की तलाश कर रहे हैं।

     फोलियो की संख्या 4 लाख बढ़कर 60.44 लाख हुई

    एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, निवेशक आधार में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा ‘फोलियो’ की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में चार लाख बढ़कर अक्टूबर 2025 तक 60.44 लाख हो गई है। अक्टूबर 2024 में यह 56.41 लाख थी। यह प्रवृत्ति संतुलित निवेश दृष्टिकोण की बढ़ती अपील को उजागर करती है जो वृद्धि और स्थिरता को एकसाथ लाती है।

    ‘एग्रेसिव हाइब्रिड फंड’ ने दिया गजब रिटर्न

    इस बढ़ती रुचि के अनुरूप, ‘एग्रेसिव हाइब्रिड फंड’ ने विभिन्न समय-सीमाओं में मजबूत रिटर्न दिया है। ‘एग्रेसिव हाइब्रिड फंड’, इक्विटी एवं ऋण जोखिमों को मिश्रित करने वाला एक निवेश समाधान है। एएमएफआई के आंकड़ों के अनुसार, ‘एग्रेसिव हाइब्रिड फंड’ का परिसंपत्ति आधार अक्टूबर 2024 के 2.21 लाख करोड़ रुपये से 13 प्रतिशत बढ़कर अक्टूबर 2025 में 2.5 लाख करोड़ रुपये हो गया।

     

    दो और पांच साल की अवधि में एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ने निफ्टी 50 हाइब्रिड कम्पोजिट डेट 65:35 इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड 19.6 प्रतिशत के मजबूत दो-वर्षीय सीएजीआर और 24.7 प्रतिशत के प्रभावशाली पांच-वर्षीय सीएजीआर के साथ टॉप पर है। इसके बाद महिंद्रा मैनुलाइफ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है जिसने क्रमशः 19.3 प्रतिशत और 20.4 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

    म्यूचुअल फंड का नाम 2 साल का CAGR (%) 5 साल का CAGR (%)
    ICICI Prudential Equity & Debt Fund 19.6 24.7
    Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund 19.3 20.4
    Bandhan Aggressive Hybrid Fund 18–19 16.5–19.9
    Edelweiss Aggressive Hybrid Fund 18–19 16.5–19.9
    Invesco India Aggressive Hybrid Fund 18–19 16.5–19.9

    बंधन, एडलवाइस और इन्वेस्को इंडिया एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स जैसी अन्य योजनाओं ने भी दो अंकों का रिटर्न दिया है जो दो वर्षों में 18-19 प्रतिशत और पांच वर्षों में 16.5-19.9 प्रतिशत के बीच रहा है। इन फंड की तुलना में निफ्टी ने बहुत कम 13.1 प्रतिशत रिटर्न दिया है।

    Source: AMFI


    (डिस्क्लेमर: यहां फंड को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

