    SIP Calculation: हर महीने 9000 रुपये की एसआईपी से 5 साल बाद कितना बनेगा फंड, यहां देखें कैलकुलेशन

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 07:02 AM (IST)

    म्यूचुअल फंड एसआईपी निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर है। म्यूचुअल फंड में न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 से 14 फीसदी माना जाता है। हालांकि ये रिटर्न पूरी तरह से शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि अगर कोई 5 साल के लिए हर महीने 9000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे 5 साल बाद कितना फंड मिलेगा?

    नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में निवेश करना आज हर कोई पसंद करता है। इसका कारण ये भी है कि इसमें निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। हालांकि ये रिटर्न फिक्स नहीं है। म्यूचुअल फंड में मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह से शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। 

    वैसे तो म्यूचुअल फंड में न्यूनतम अनुमानित रिटर्न  12 से 14 फीसदी है।  लेकिन ये रिटर्न कम या ज्यादा भी हो सकता है। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि अगर कोई 5 साल के लिए हर महीने 9000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे 5 साल बाद कितना फंड मिलेगा?

    कैलकुलेशन

    • निवेश रकम- हर महीने 9000 रुपये
    • निवेश रिटर्न- 12 फीसदी 
    • निवेश अवधि- 5 साल

     

    अगर कोई व्यक्ति 5 साल के लिए हर महीने 9000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 7,42,000 रुपये मिलेंगे। इन 5 सालों में केवल मूलधन या निवेश रकम ही 5,40,000 रुपये होगी। अगर रिटर्न की बात करें तो केवल रिटर्न के रूप में ही 2,02,000 रुपये मिल सकते हैं। 

    हालांकि ये रिटर्न कम या ज्यादा भी हो सकता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में मिलने वाला रिटर्न शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। 

    एसआईपी के जरिए निवेश करते वक्त कुछ गलतियों से बचकर रहें। ऐसी गलतियां आपका रिटर्न कम कर सकती है। 

    शेयर बाजार में गिरावट के वक्त SIP रोक दें

    शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव का सिलसिला चलता रहता है। ऐसे में कई लोग गिरावट के समय नुकसान से बचने के लिए एसआईपी रोक देते हैं। ये पूरी तरह से गलत है। शेयर में गिरावट का समय एसआईपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय ज्यादा से ज्यादा निवेश किया जाना चाहिए। ताकि जब मार्केट ऊपर जाए तो आप मुनाफा कमा सके। शेयर बाजार में गिरावट के समय म्यूचुअल फंड की ज्यादा से ज्यादा यूनिट खरीदी जा सकती हैं। 

    SIP में हमेशा अच्छा रिटर्न मिलता है

    निवेशकों के बीच एक और मिथ जो अक्सर सुनने को मिलता रहता है कि एसआईपी से हमेशा अच्छा रिटर्न मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपका  रिटर्न इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का फंड चुन रहे हैं।

    (डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। म्यूचुअल फंड में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

