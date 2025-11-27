SIP Calculation: हर महीने 9000 रुपये की एसआईपी से 5 साल बाद कितना बनेगा फंड, यहां देखें कैलकुलेशन

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में निवेश करना आज हर कोई पसंद करता है। इसका कारण ये भी है कि इसमें निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। हालांकि ये रिटर्न फिक्स नहीं है। म्यूचुअल फंड में मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह से शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वैसे तो म्यूचुअल फंड में न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 से 14 फीसदी है। लेकिन ये रिटर्न कम या ज्यादा भी हो सकता है। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि अगर कोई 5 साल के लिए हर महीने 9000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे 5 साल बाद कितना फंड मिलेगा?

कैलकुलेशन निवेश रकम- हर महीने 9000 रुपये

निवेश रिटर्न- 12 फीसदी

निवेश अवधि- 5 साल अगर कोई व्यक्ति 5 साल के लिए हर महीने 9000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 7,42,000 रुपये मिलेंगे। इन 5 सालों में केवल मूलधन या निवेश रकम ही 5,40,000 रुपये होगी। अगर रिटर्न की बात करें तो केवल रिटर्न के रूप में ही 2,02,000 रुपये मिल सकते हैं।

हालांकि ये रिटर्न कम या ज्यादा भी हो सकता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में मिलने वाला रिटर्न शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। एसआईपी के जरिए निवेश करते वक्त कुछ गलतियों से बचकर रहें। ऐसी गलतियां आपका रिटर्न कम कर सकती है। शेयर बाजार में गिरावट के वक्त SIP रोक दें शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव का सिलसिला चलता रहता है। ऐसे में कई लोग गिरावट के समय नुकसान से बचने के लिए एसआईपी रोक देते हैं। ये पूरी तरह से गलत है। शेयर में गिरावट का समय एसआईपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय ज्यादा से ज्यादा निवेश किया जाना चाहिए। ताकि जब मार्केट ऊपर जाए तो आप मुनाफा कमा सके। शेयर बाजार में गिरावट के समय म्यूचुअल फंड की ज्यादा से ज्यादा यूनिट खरीदी जा सकती हैं।

SIP में हमेशा अच्छा रिटर्न मिलता है निवेशकों के बीच एक और मिथ जो अक्सर सुनने को मिलता रहता है कि एसआईपी से हमेशा अच्छा रिटर्न मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपका रिटर्न इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का फंड चुन रहे हैं।