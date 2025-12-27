2025 में पहली बार SIP इनफ्लो 3 लाख करोड़ रुपये के पार, आ गया AMFI का डेटा; गिरते बाजार में भी जमकर लगा पैसा

IANS, नई दिल्ली। निवेशकों ने नवंबर तक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए म्यूचुअल फंड स्कीमों में 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया है, जो एक कैलेंडर वर्ष में पहली बार हुआ है।



एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के डेटा के अनुसार, कैलेंडर वर्ष में SIP इनफ्लो पहली बार 3.04 ट्रिलियन (लाख करोड़) रुपये तक पहुंच गया, जो 2024 में 2.69 ट्रिलियन रुपये था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निवेशकों का SIP पर ज्यादा भरोसा SIP इनफ्लो में यह बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि निवेशक बाजार की अस्थिरता के बीच धीरे-धीरे निवेश करने के तरीके पर ज्यादा भरोसा कर रहे थे, जिससे एकमुश्त निवेश में आई गिरावट की भरपाई हुई।



AMFI के डेटा से पता चला है कि अक्टूबर 2025 तक एक्टिव इक्विटी स्कीमों में एकमुश्त निवेश 3.9 ट्रिलियन रुपये था, जो एक साल पहले के 5.9 ट्रिलियन रुपये से कम था, जबकि इसी अवधि में एक्टिव इक्विटी स्कीमों में SIP निवेश 3 प्रतिशत बढ़कर 2.3 ट्रिलियन रुपये हो गया।



AMFI के मुख्य कार्यकारी वेंकट चलासानी ने कहा, "SIP भारत की पसंदीदा लॉन्ग-टर्म वेल्थ-बिल्डिंग आदत के रूप में उभरे हैं, जो निवेशकों को बाजार की अस्थिरता के दौरान अनुशासन बनाए रखने में मदद करते हैं, साथ ही बाज़ार चक्रों में इक्विटी भागीदारी को लगातार गहरा करते हैं।"