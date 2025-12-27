Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    2025 में पहली बार SIP इनफ्लो 3 लाख करोड़ रुपये के पार, आ गया AMFI का डेटा; गिरते बाजार में भी जमकर लगा पैसा

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:50 PM (IST)

    एएमएफआई डेटा के अनुसार सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश पहली बार ₹3 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। यह आंकड़ा 2024 ...और पढ़ें

    Hero Image

    2025 में पहली बार SIP इनफ्लो 3 लाख करोड़ रुपये के पार, आ गया AMFI का डेटा; गिरते बाजार में भी जमकर लगा पैसा

    IANS, नई दिल्ली। निवेशकों ने नवंबर तक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए म्यूचुअल फंड स्कीमों में 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया है, जो एक कैलेंडर वर्ष में पहली बार हुआ है।

    एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के डेटा के अनुसार, कैलेंडर वर्ष में SIP इनफ्लो पहली बार 3.04 ट्रिलियन (लाख करोड़) रुपये तक पहुंच गया, जो 2024 में 2.69 ट्रिलियन रुपये था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निवेशकों का SIP पर ज्यादा भरोसा

    SIP इनफ्लो में यह बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि निवेशक बाजार की अस्थिरता के बीच धीरे-धीरे निवेश करने के तरीके पर ज्यादा भरोसा कर रहे थे, जिससे एकमुश्त निवेश में आई गिरावट की भरपाई हुई।

    AMFI के डेटा से पता चला है कि अक्टूबर 2025 तक एक्टिव इक्विटी स्कीमों में एकमुश्त निवेश 3.9 ट्रिलियन रुपये था, जो एक साल पहले के 5.9 ट्रिलियन रुपये से कम था, जबकि इसी अवधि में एक्टिव इक्विटी स्कीमों में SIP निवेश 3 प्रतिशत बढ़कर 2.3 ट्रिलियन रुपये हो गया।

    AMFI के मुख्य कार्यकारी वेंकट चलासानी ने कहा, "SIP भारत की पसंदीदा लॉन्ग-टर्म वेल्थ-बिल्डिंग आदत के रूप में उभरे हैं, जो निवेशकों को बाजार की अस्थिरता के दौरान अनुशासन बनाए रखने में मदद करते हैं, साथ ही बाज़ार चक्रों में इक्विटी भागीदारी को लगातार गहरा करते हैं।"

    पहले 10 महीने में SIP की हिस्सेदारी 37%

    2025 के पहले 10 महीनों में एक्टिव इक्विटी स्कीमों में कुल इनफ्लो में SIP की हिस्सेदारी 37 प्रतिशत थी, जो 2024 में 27 प्रतिशत थी, जिसमें एक्टिव इक्विटी स्कीमों को कुल SIP फ्लो का लगभग 80 प्रतिशत मिला।

    नवंबर में SIP इनफ्लो लगभग स्थिर रहा, जो 29,445 करोड़ रुपये था, जो अक्टूबर में दर्ज किए गए 29,529 करोड़ रुपये से थोड़ा कम था।

    इस मामूली गिरावट के बावजूद, महीने के दौरान म्यूचुअल फंड में निवेशकों की कुल भागीदारी मजबूत बनी रही।

    नेट इक्विटी इनफ्लो में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई, जो अक्टूबर में ₹24,671 करोड़ से बढ़कर नवंबर में ₹29,894 करोड़ हो गया।

    इंडस्ट्री के कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट में भी बढ़ोतरी हुई, जो पिछले महीने के ₹79.87 लाख करोड़ की तुलना में ₹80.80 लाख करोड़ तक पहुँच गया।

    बाजार विशेषज्ञों ने कहा, "इस महीने का फ्लो घरेलू लिक्विडिटी, मजबूत और लगातार रिटेल SIP भागीदारी, और भारत के मध्यम अवधि के आर्थिक और कॉर्पोरेट कमाई के दृष्टिकोण के बारे में आशावाद से समर्थित एक सकारात्मक जोखिम लेने की प्रवृत्ति को दिखाता है।"

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US