Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    AMFI Data: म्यूचुअल फंड्स ने किया कमाल, नवंबर में AUM पहुंचा 80 लाख करोड़ के पार; SIP इनफ्लो में भी दिखा उछाल

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 03:02 PM (IST)

    नवंबर में म्यूचुअल फंड्स का प्रदर्शन शानदार रहा, जिसमें एयूएम 80 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। AMFI Data के अनुसार, एसआईपी इनफ्लो में भी उछाल देखा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    AMFI Data: म्यूचुअल फंड्स ने किया कमाल, नवंबर में AUM पहुंचा 80 लाख करोड़ के पार; SIP इनफ्लो में भी दिखा उछाल

    नई दिल्ली। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) ने नवंबर का डेटा जारी किया। पिछले महीने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लोगों ने जमकर पैसा लगाया। नवंबर में भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) पहली बार 80 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नवंबर 2025 में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लो बढ़कर 29,911 करोड़ रुपये हो गया, जो अक्टूबर में 24,690 करोड़ रुपये से 21.2 प्रतिशत की मजबूत बढ़ोतरी है। कई महीनों तक इनफ्लो में नरमी के बाद, सभी कैटेगरी में निवेशकों की व्यापक भागीदारी के कारण यह तेजी वापस आई है।

    Mutual Funds इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा नवंबर का महीना?

    • म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का नेट AUM नवंबर 2025 महीने के लिए ₹ 80,80,369.52 करोड़ है। अक्टूबर 2025 महीने के लिए नेट AUM ₹ 79,87,939.94 था।
    • नवंबर 2025 महीने के लिए AAUM ₹ 81,31,763.67 करोड़ है।
    • नवंबर 2025 तक म्यूचुअल फंड फोलियो 25,86,14,320 हैं, जिसमें इस महीने 26.11 लाख फोलियो जोड़े गए हैं। अक्टूबर 2025 तक फोलियो 25,60,03,815 थे।
    • रिटेल MF फोलियो (इक्विटी + हाइब्रिड + सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स) नवंबर 2025 महीने के लिए 20,15,85,661 हैं, जबकि अक्टूबर 2025 में यह 19,98,07,323 थे।
    • रिटेल AUM (इक्विटी + हाइब्रिड + सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स) नवंबर 2025 के लिए ₹ 46,48,599 करोड़ था।
    • मार्च 2021 से शुरू होकर, पॉजिटिव इक्विटी इनफ्लो का यह 57वां महीना है।
    • SIP AUM नवंबर महीने के लिए ₹ 16,52,665.35 करोड़ है, यानी कुल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री AUM का 20.5%।
    • नवंबर 2025 के लिए SIP योगदान ₹ 29,445.28 करोड़ रहा।
    • नवंबर 2025 में योगदान करने वाले SIP खातों की संख्या 9,42,51,845 करोड़ थी।
    • नवंबर 2025 महीने में कुल 24 स्कीमें लॉन्च की गईं, सभी ओपन-एंडेड और सभी कैटेगरी में, जिनसे कुल ₹ 3,126 करोड़ जुटाए गए।
    महीना नेट इनफ्लो (करोड़ रुपये में) पिछले महीने से प्रतिशत परिवर्तन
    नवंबर 2025 29,911.05 0.214
    अक्टूबर 2025 24,690.33 -18.80%
    सितंबर 2025 30,421.69 -8.90%
    अगस्त 2025 33,430.37 -21.70%
    जुलाई 2025 42,702.35 0.8104
    जून 2025 23,587.05 0.24
    मई 2025 19,013.12 -21.63%
    अप्रैल 2025 24,269.26 -3.24%
    मार्च 2025 25,082.01 -14.41%
    फरवरी 2025 29,303.34 -26.19%
    जनवरी 2025 39,687.78 -3.56%
    दिसंबर 2024 41,155.91 0.1451
    नवंबर 2024 35,943.49 1.1311
    अक्टूबर 2024 16,863.30 -50.99%

    नवंबर में लॉन्च हई 24 नई स्कीमें

    नवंबर महीने में अलग-अलग कैटेगरी में लगभग 24 नई स्कीमें लॉन्च की गईं, जिनसे लगभग 3,126 करोड़ रुपये जुटाए गए। AMFI के नवंबर के डेटा से यह भी पता चलता है कि गोल्ड ETF में इनफ्लो अक्टूबर के 7,743 करोड़ रुपये के मुकाबले 3,742 करोड़ रुपये रहा।

    SIF की एसेट्स नवंबर 2025 में बढ़कर ₹2,932 करोड़ हो गईं, जो ₹2,010 करोड़ से 45.8% महीने-दर-महीने की बढ़ोतरी है। इस महीने कुल नेट फ्लो ₹902 करोड़ रहा।

    मिराए एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स (इंडिया) के हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस सुरंजना बोरठाकुर ने कहा, "नवंबर महीने में इक्विटी इनफ्लो में थोड़ी तेजी आई है, जिसमें फ्लेक्सी-कैप जैसी डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में लगातार इनफ्लो का साथ मिला है, जिसमें लगातार दूसरे महीने स्थिर फ्लो देखा गया है। यह एक अच्छा ट्रेंड है, खासकर इसलिए क्योंकि साल की शुरुआत में फ्लो में बढ़ोतरी ज्यादातर NFO एक्टिविटी की वजह से हुई थी। इक्विटी कैटेगरी में एक साल के रिटर्न में कमी आने के साथ, अब इनफ्लो ज्यादा बैलेंस्ड और कम सेंटीमेंट-ड्रिवन लग रहा है।"

    यह भी पढ़ें- SIP Calculation: 5000 रुपये की एसआईपी से कब बनेगा ₹20 लाख का फंड, पढ़ें गुणा-गणित

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US