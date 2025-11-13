SIP Calculation: हर महीने 6000 रुपये की एसआईपी से 5 साल बाद कितना बनेगा फंड? पढ़ें कैलकुलेशन

नई दिल्ली। आज हर कोई म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहा है। म्यूचुअल फंड में न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 से 14 फीसदी है। हालांकि ये रिटर्न कम-ज्यादा हो सकता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में मिलने वाला रिटर्न शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव प्रभाव पर निर्भर करता है।

आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि हर महीने 6000 रुपये की एसआईपी से 5 साल बाद कितना फंड बनकर तैयार होगा? कैलकुलेशन निवेश रकम- हर महीने 6000 रुपये

रिटर्न- 12 से 14 फीसदी अगर कोई व्यक्ति 5 साल के लिए हर महीने 6000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न हिसाब से 4,95,000 रुपये मिलेंगे। इन 5 सालों में आपका मूलधन 3,60,000 रुपये बनेगा। अगर रिटर्न की बात करें तो आपको 1,35,000 रुपये हो सकता है।