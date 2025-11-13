Language
    SIP Calculation: हर महीने 6000 रुपये की एसआईपी से 5 साल बाद कितना बनेगा फंड? पढ़ें कैलकुलेशन

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 05:13 PM (IST)

    म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए अक्सर लोग एसआईपी का ही चयन करते हैं। एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे आसान तरीका है। इसके जरिए आप किस्तों में पैसा निवेश कर सकते हैं। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि हर महीने 6000 रुपये की एसआईपी से 5 साल बाद कितना फंड बनकर तैयार होगा?

    नई दिल्ली। आज हर कोई म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहा है। म्यूचुअल फंड में न्यूनतम  अनुमानित रिटर्न 12 से 14 फीसदी है। हालांकि ये रिटर्न कम-ज्यादा हो सकता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में मिलने वाला रिटर्न शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव प्रभाव पर निर्भर करता है। 

    कैलकुलेशन 

    • निवेश रकम- हर महीने 6000 रुपये
    • रिटर्न- 12 से 14 फीसदी

    अगर कोई व्यक्ति 5 साल के लिए हर महीने 6000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न हिसाब से 4,95,000 रुपये मिलेंगे। इन 5 सालों में आपका मूलधन 3,60,000 रुपये बनेगा। अगर रिटर्न की बात करें तो आपको 1,35,000 रुपये हो सकता है। 

    क्या होता है SIP?

    एसआईपी को हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। जैसे की इसके नाम से समझ आ रहा है कि एक निश्चित समय के लिए निश्चित निवेश के साथ पैसा लगाना। आपको एसआईपी में कई तरह के फायदे मिल जाते हैं। जो आपको किसी और निवेश तरीके में नहीं मिलेंगे।

    फायदे-

    • एसआईपी के जरिए आप 100 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। इसमें अधिकतम लिमिट नहीं है। 

    • आप जब चाहे एसआईपी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। 

    • इसके साथ ही आप जब चाहे इसे रोक सकते हैं।

    • इसमें एफडी या आरडी के लिए समय सीमा नहीं होती, आप इसमें कितने भी लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। 

    नुकसान

    एसआईपी के तहत आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लगता है। इन फंड से मिलने वाला रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। 

