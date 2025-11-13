Language
    Gold Price Target: 2026 के अंत तक 1.5 लाख रुपये के पार हो जाएगी सोने की कीमत, JP Morgan का बड़ा दावा; देखें पूरी रिपोर्ट

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:47 PM (IST)

    सोने (Gold Price Today) में एक बार फिर तेजी देखी जा रही है। फेस्टिव सीजन के बाद से इसमें लगातार गिरावट थी। लेकिन 10 नवंबर से सोने में लगातार बढ़ोतरी दिख रही है। इस बीच अमेरिका के दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग कंपनी, जेपी मॉर्गन (JP Morgan) ने सोने को लेकर एक नया टारगेट दिया है।

    नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन के बाद से सोने (Gold Price Today) में लगातार गिरावट आ रही थी। लेकिन 10 नवंबर से सोने में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। आज भी सोने में बढ़ोतरी है। एमसीएक्स में दोपहर 3 बजे तक सोने में 1000 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दोपहर 3.06 बजे तक एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने की कीमत 127,652 रुपये चल रही है। 

    इस बीच अमेरिका की दिग्गज बैंकिंग कंपनी जेपी मॉर्गन (JP Morgan) ने सोने को लेकर नया टारगेट दिया है। जेपी मॉर्गन का मानना है कि साल 2026 के अंत तक सोने की कीमत 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच जाएगी।

    2026 के अंत तक 1.5 लाख के पार होगी कीमत?

    अमेरिका की दिग्गज बैंकिंग कंपनी जेपी मॉर्गन ने दावा किया है कि साल 2026 के अंत तक सोने की कीमत 5000 डॉलर हो जाएगी। अगर भारतीय रुपयों में बात करें तो साल 2026 के अंत तक 10 ग्राम सोने का भाव 156,426 रुपये तक पहुंच सकता है। 

    ये ध्यान रखें कि इसमें हमने 3 फीसदी जीएसटी और स्टाम्प ड्यूटी शामिल नहीं किया है। 

    यह भी पढ़ें- Silver Price Hike: चांदी में आया जोरदार उछाल, क्या 1.70 लाख हो जाएगी कीमत; कब करें निवेश?

    आपके शहर में कितनी है आज कीमत?

    शहर सोने का भाव चांदी की कीमत
    पटना ₹127,350 ₹165,610
    जयपुर ₹127,400 ₹165,680
    कानपुर ₹127,450 ₹165,740
    लखनऊ ₹127,450 ₹165,740
    भोपाल ₹127,550 ₹165,880
    इंदौर ₹127,520 ₹165,760
    चंडीगढ़ ₹127,380 ₹165,590
    रायपुर ₹127,330 ₹165,520
     
    रायपुर में सोने का दाम सबसे कम है। यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 127,330 रुपये है। यहां चांदी की कीमत भी 165,520 प्रति किलो है। आज 13 नवंबर, गुरुवार को भोपाल में सोने की कीमत सबसे ज्यादा है। यहां 10 ग्राम सोना 127,550 रुपये में मिल रहा है।

    इसके साथ ही यहां चांदी का दाम भी सबसे ज्यादा है। यहां 1 किलो चांदी 165,880 रुपये है। 

