Gold Price Target: 2026 के अंत तक 1.5 लाख रुपये के पार हो जाएगी सोने की कीमत, JP Morgan का बड़ा दावा; देखें पूरी रिपोर्ट

नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन के बाद से सोने (Gold Price Today) में लगातार गिरावट आ रही थी। लेकिन 10 नवंबर से सोने में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। आज भी सोने में बढ़ोतरी है। एमसीएक्स में दोपहर 3 बजे तक सोने में 1000 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दोपहर 3.06 बजे तक एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने की कीमत 127,652 रुपये चल रही है।

इस बीच अमेरिका की दिग्गज बैंकिंग कंपनी जेपी मॉर्गन (JP Morgan) ने सोने को लेकर नया टारगेट दिया है। जेपी मॉर्गन का मानना है कि साल 2026 के अंत तक सोने की कीमत 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच जाएगी।