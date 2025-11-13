Silver Price Hike: चांदी में आया जोरदार उछाल, क्या 1.70 लाख हो जाएगी कीमत; कब करें निवेश?

एमसीएक्स में सुबह 9.50 बजे 1 किलो चांदी की कीमत 165,394 रुपये चल रही है। इसमें 3303 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चांदी ने सुबह 9.50 बजे तक 163,000 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही सुबह 9.50 बजे तक 165,818 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

Silver Price Today: कितनी है चांदी की कीमत?

अगर सोने की बात करें तो इसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि ये चांदी जितनी नहीं है। सुबह 9.53 बजे एमसीएक्स में 24 कैरेट सोने की कीमत 127,150 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इसमें 595 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है।

Gold Price Today: कितना है सोने का भाव?

10 बजे से पहले ही चांदी में 2.04 फीसदी की बढ़ोतरी आ चुकी है।

सोने ने अब तक 126,337 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 127,271 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

क्यों आ रही है चांदी में तेजी?

हमने इसे लेकर कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया से बातचीत की है। आइए जानते हैं कि उन्होंने तेजी को लेकर क्या कहा?

कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ने चांदी में आई तेजी को लेकर कई अलग-अलग कारण बताए हैं-

अमेरिका ने चांदी को क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में दर्ज किया है।

चांदी की सप्लाई पिछले चार साल से कम है। क्योंकि माइनिंग में ये कम मात्रा में आ रहाहै।

चांदी की पहले के मुकाबले अब इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ चुकी है। इसकी क्लीन एनर्जी में सबसे ज्यादा डिमांड है।

सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा रहने की वजह से इसकी कीमत बढ़ रही है।

क्या 1,70,000 रुपये होगी कीमत?

कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया का मानना है कि शॉट टर्म (3 महीने) में चांदी का भाव 1,75,000 रुपये प्रति किलो हो सकता है।

कब खरीदें चांदी?

अजय केडिया के मुताबिक चांदी लॉग टर्म में निवेशकों को फायदा दे सकती है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग का न सोचें। लॉग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड ईटीएफ का चयन कर आप इसमें एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं।