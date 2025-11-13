Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Silver Price Hike: चांदी में आया जोरदार उछाल, क्या 1.70 लाख हो जाएगी कीमत; कब करें निवेश?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 09:36 AM (IST)

    कमोडिटी मार्केट खुलते ही चांदी (Silver Price Hike) में जोरदार उछाल देखने को मिला है। सुबह 9.30 बजे इसमें 2000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा तेजी है। सोने (Gold Price Today) में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन ये चांदी जितनी नहीं है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। कमोडिटी मार्केट खुलते ही चांदी (Silver Price Hike) में जोरदार उछाल देखने को मिला है। सुबह 9.30 बजे इसमें 2000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा तेजी है। सोने (Gold Price Today) में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन ये चांदी जितनी नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुछ दिन पहले ही 1 किलो चांदी का दाम (Silver Price Today) 1,50,000 रुपये के आसपास था। लेकिन आज इसकी कीमत 160,000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा है। अगर ऐसी ही बढ़ोतरी जारी रही, तो जल्द इसकी कीमत 1,70,000 रुपये प्रति किलो पहुंच जाएगी। 

    Silver Price Today: कितनी है चांदी की कीमत?

    एमसीएक्स में सुबह 9.50 बजे 1 किलो चांदी की कीमत 165,394 रुपये चल रही है। इसमें 3303 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चांदी ने सुबह 9.50 बजे तक 163,000 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही सुबह 9.50 बजे तक 165,818 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    10 बजे से पहले ही चांदी में 2.04 फीसदी की बढ़ोतरी आ चुकी है। 

    यह भी पढ़ें- Gold History: कितना था औरंगजेब के पास सोना? एक ऐसा सिक्का जिसके लिए लगी 56 लाख रुपये की बोली, पढ़ें पूरी कहानी

    Gold Price Today: कितना है सोने का भाव?

    अगर सोने की बात करें तो इसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि ये चांदी जितनी नहीं है। सुबह 9.53 बजे एमसीएक्स में 24 कैरेट सोने की कीमत 127,150 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इसमें 595 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। 

    सोने ने अब तक 126,337 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 127,271 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    क्यों आ रही है चांदी में तेजी?

    हमने इसे लेकर कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया से बातचीत की है। आइए जानते हैं कि उन्होंने तेजी को लेकर क्या कहा?

    कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ने चांदी में आई तेजी को लेकर कई अलग-अलग कारण बताए हैं-

    • अमेरिका ने चांदी को क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में दर्ज किया है। 
    • चांदी की सप्लाई पिछले चार साल से कम है। क्योंकि माइनिंग में ये कम मात्रा में आ रहाहै। 
    • चांदी की पहले के मुकाबले अब इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ चुकी है। इसकी क्लीन एनर्जी में सबसे ज्यादा डिमांड है। 
    • सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा रहने की वजह से इसकी कीमत बढ़ रही है।

    क्या 1,70,000 रुपये होगी कीमत?

     
    कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया का मानना है कि शॉट टर्म (3 महीने) में चांदी का भाव 1,75,000 रुपये प्रति किलो हो सकता है।  
     

    कब खरीदें चांदी?

    अजय केडिया के मुताबिक चांदी लॉग टर्म में निवेशकों को फायदा दे सकती है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग का न सोचें। लॉग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड ईटीएफ का चयन कर आप इसमें एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं। 

     

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US