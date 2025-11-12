Gold History: कितना था औरंगजेब के पास सोना? एक ऐसा सिक्का जिसके लिए लगी 56 लाख रुपये की बोली, पढ़ें पूरी कहानी

नई दिल्ली। आज के समय में सोने की बढ़ती कीमत (Gold Price Today) को देखकर एक बार मन में ख्याल को जरूर आता है कि आखिर राजा महाराजा के समय इसकी कीमत कितनी रही होगी या मुगलों के पास कितना सोना हुआ करता था। आज हम इतिहास के पन्नों से सोने के सिक्कों की कुछ जानकारी आपको पेश करने जा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आज हम औरंगजेब के जमाने में सोने के सिक्के के बारे में बात करेंगे। औरंगजेब का एक ऐसा सिक्का जो 56 लाख रुपये में बिका। कितना था औरंगजेब के पास सोना? मुगलों के जमाने के पुराने सिक्के आज लाखों में बिकते हैं। औरंगजेब ने लगभग 50 सालों तक भारत में राज किया। औरंगजेब के जमाने में सोने के सिक्के को मोहर कहा जाता था। उस समय एक मोहर का वजन ही 11 ग्राम हुआ करता था।