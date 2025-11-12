Gold Price Today: लगातार तीसरे दिन सोने में तेजी जारी, चांदी में भी आई बढ़ोतरी, लखनऊ से लेकर रायपुर तक कितना हुआ भाव?

नई दिल्ली। सोने में लगातार तीसरे दिन भी बढ़ोतरी जारी है। बीते दो दिन सोना (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) दोनों रॉकेट की स्पीड से भाग रहे हैं। आज भी इनमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि अभी सोने में इतनी बड़ी तेजी नहीं आई है। वहीं चांदी में भी 700 प्रति किलो से ज्यादा का उछाल है।

सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का भाव कितना चल रहा है। Gold Price Today: कितना है सोने का भाव? एमसीएक्स में सुबह 10.30 बजे के आसपास 10 ग्राम सोने की कीमत 124,043 रुपये चल रही है। इसमें 130 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। सोने ने अब तक 124,300 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 124,444 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।