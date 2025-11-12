Gold Price Today: लगातार तीसरे दिन सोने में तेजी जारी, चांदी में भी आई बढ़ोतरी, लखनऊ से लेकर रायपुर तक कितना हुआ भाव?
सोने में लगातार तीसरे दिन भी बढ़ोतरी जारी है। बीते दो दिन सोना (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) दोनों रॉकेट की स्पीड से भाग रहे हैं। आज भी इनमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि अभी सोने में इतनी बड़ी तेजी नहीं आई है। वहीं चांदी में भी 700 प्रति किलो से ज्यादा का उछाल है। आइए जानते हैं कि आपके शहर में सोने और चांदी का क्या भाव चल रहा है।
सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का भाव कितना चल रहा है।
Gold Price Today: कितना है सोने का भाव?
एमसीएक्स में सुबह 10.30 बजे के आसपास 10 ग्राम सोने की कीमत 124,043 रुपये चल रही है। इसमें 130 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। सोने ने अब तक 124,300 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 124,444 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
Silver Price Today: कितनी है चांदी की कीमत?
एमसीएक्स में सुबह 10.30 बजे के आसपास 1 किलो चांदी का भाव 155,522 रुपये प्रति किलो चल रहा है। इसमें 835 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। चांदी ने अब तक 154,926 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 155,850 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
आपके शहर में कितनी है कीमत?
|शहर
|सोने का भाव
|चांदी की कीमत
|पटना
|₹124,110
|₹155,540
|जयपुर
|₹124,100
|₹155,480
|कानपुर
|₹124,150
|₹155,550
|लखनऊ
|₹124,150
|₹155,550
|भोपाल
|₹124,290
|₹155,910
|इंदौर
|₹124,290
|₹155,910
|चंडीगढ़
|₹124,160
|₹155,740
|रायपुर
|₹124,110
|₹155,680
