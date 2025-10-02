SIP Calculation: 10 साल तक 5000 रुपये की एसआईपी करने पर कितना मिलेगा रिटर्न? देखें कैलकुलेशन

म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए अक्सर एसआईपी का ही चयन किया जाता है। एसआईपी के जरिए आप छोटी किस्त निवेश कर बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। आज हम SIP Calculation की मदद से समझेंगे कि अगर कोई 10 साल तक हर महीने 5000 रुपये की एसआईपी करता है तो उसे कितना रिटर्न मिलेगा।

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड एसआईपी हर कोई करना चाहता है। वैसे तो म्यूचुअल फंड में निवेश के कई विकल्प मौजूद है। लेकिन एसआईपी को निवेश के लिए सबसे आसान और सरल विकल्प माना जाता है। एसआईपी के जरिए आप महज 100 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं।

आज हम SIP Calculation की मदद से समझेंगे कि अगर कोई 10 साल तक हर महीने 5000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे कितना रिटर्न मिलेगा। SIP Calculation: कितना मिलेगा रिटर्न? निवेश रकम- 5000 रुपये प्रति माह

रिटर्न- 12 फीसदी

निवेश अवधि- 10 साल अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक हर महीने 5000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 11,62,000 रुपये मिलेंगे। वहीं इन 10 सालों में आपका मूलधन 6 लाख रुपये होगा।

आप अपनी सैलरी का कितना हिस्सा एसआईपी में निवेश कर सकते हैं। इसमें नीचे दिया गया फॉर्मूला आपकी मदद सकता है। क्या है 50:30:20 का फॉर्मूला? 50%- सभी खर्चों के लिए

30%- मनपसंद खर्चों के लिए

20%- सेविंग के लिए अगर आप सेविंग ज्यादा करना चाहते हैं, तो 30% हिस्सा सेविंग के लिए और 20% हिस्सा मनपसंद खर्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

उदाहरण से समझें अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 30 हजार रुपये हैं, तो फॉर्मूला के अनुसार सैलरी का 50 फीसदी हिस्सा यानी 15 हजार रुपये जरूरी खर्चों में जाएगा। इसके साथ ही 30% हिस्सा यानी 9000 रुपये मनपसंद खर्चों में और 20% हिस्सा यानी 6000 रुपये सेविंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

कितना करें म्यूचुअल फंड में निवेश आप चाहे तो अपनी सेविंग की पूरी रकम यानी 6000 रुपये म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही 3000 रुपये म्यूचुअल फंड और बाकी का बचा पैसा 3000 रुपये सुरक्षित प्लेटफॉर्म में निवेश कर सकते हैं।