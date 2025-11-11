SIP Calculation: 5000 रुपये की एसआईपी से 20 साल बाद कितना बनेगा फंड, देखें गुणा गणित

नई दिल्ली। एसआईपी के जरिए आप किस्तों में पैसा निवेश कर सकते हैं। इसलिए इसमें होने वाले निवेश का असर आपके अन्य खर्च पर नहीं पड़ता। ये भी कह सकते हैं कि आप खर्चों के साथ आसानी से एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं।

आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि अगर 20 साल के लिए हर महीने 5000 रुपये की एसआईपी की जाए तो कितना फंड बनकर तैयार होगा? कैलकुलेशन निवेश रकम- हर महीने 5000 रुपये

निवेश अवधि- 20 साल अगर कोई निवेशक 20 साल के लिए हर महीने 5000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 38,27,000 रुपये मिलेंगे। इन 20 सालों में आपका मूलधन 10,80,000 रुपये होगा। वहीं केवल रिटर्न में ही आपको 27,47,000 रुपये मिलेंगे।