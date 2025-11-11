Language
    SIP Calculation: 5000 रुपये की एसआईपी से 20 साल बाद कितना बनेगा फंड, देखें गुणा गणित

    Updated: Tue, 11 Nov 2025 08:31 AM (IST)

    म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश के लिए ज्यादातर लोग एसआईपी का ही चयन करते हैं। एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे आसान तरीका है। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन (SIP Calculation) की मदद से समझेंगे कि अगर 20 साल के लिए हर महीने 5000 रुपये की एसआईपी की जाए तो कितना फंड बनकर तैयार होगा?

    नई दिल्ली। एसआईपी के जरिए आप किस्तों में पैसा निवेश कर सकते हैं। इसलिए इसमें होने वाले निवेश का असर आपके अन्य खर्च पर नहीं पड़ता। ये भी कह सकते हैं कि आप खर्चों के साथ आसानी से एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं।

    कैलकुलेशन

    • निवेश रकम- हर महीने 5000 रुपये
    • निवेश अवधि- 20 साल

    अगर कोई निवेशक 20 साल के लिए हर महीने 5000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 38,27,000 रुपये मिलेंगे। इन 20 सालों में आपका मूलधन 10,80,000 रुपये होगा। वहीं केवल रिटर्न में ही आपको 27,47,000 रुपये मिलेंगे।

    क्या होता है SIP?

    एसआईपी को हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। जैसे की इसके नाम से समझ आ रहा है कि एक निश्चित समय के लिए निश्चित निवेश के साथ पैसा लगाना। आपको एसआईपी में कई तरह के फायदे मिल जाते हैं। जो आपको किसी और निवेश तरीके में नहीं मिलेंगे।

    फायदे-

    एसआईपी के जरिए आप 100 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। इसमें अधिकतम लिमिट नहीं है।

    आप जब चाहे एसआईपी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं।

    इसके साथ ही आप जब चाहे इसे रोक सकते हैं।

    इसमें एफडी या आरडी के लिए समय सीमा नहीं होती, आप इसमें कितने भी लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं।

    नुकसान

    एसआईपी के तहत आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लगता है। इन फंड से मिलने वाला रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है।

